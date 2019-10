Bundesliga- La stagione tedesca più equilibrata di sempre: non esiste nessuna squadra in fuga

Una Bundesliga davvero bella e con un equilibrio visto poche volte, anzi mai, negli ultimi anni di dominio Bayern o Borussia Dortmund. Quest'anno lo spettacolo è tutto tedesco in un campionato davvero avvicente con le prime dieci della classifica, almeno per una notte, racchiuse in quattro punti. Hertha-Fortuna 3-1: La squadra della Capitale tedesca sembra tornata quella bella e assolutamente presente della prima parte di stagione. Una vittoria che vale il decimo posto e che la fa rimanere in corsa: vantaggio ospite al 32' su rigore di Hennings, ma Ibisevic al 37' e Dilrosun al 44' consegnano il vantaggio alla fine del primo tempo. Darida al 62' chiude il tris. Bayern-Hoffenheim 1-2: La squadra ospite era una brutta gatta da pelare per il Bayern e l'Allianz Arena rimane gelata dopo la splendida prova di Londra. Vantaggio ospite con Adamyan al 54', pareggio del solito Lewandowski al 73' e gol decisivo di Adamyan al 79' e doppietta personale del giocatore ospite. Friburgo_Dortmund 2-2: Il Dortmund e il Friburgo decidono di non farsi male, ma entrambe perdono una ghiotta occasione. Witsel al 20' porta in vantaggio i gialloneri, pareggio al 55' di Waldschmidt. Hakimi al 67' riporta davanti gli ospiti, ma un autogol di Akanji al 90' rimette il risultato in pareggio. Leverkusen-Lipsia 1-1: Non vince nemmeno il Lipsia, fermato da un Leverkusen che cancella la figuraccia di Torino in parte. Al 66' vantaggio di Volland per la squadra di casa, ma pareggio al 78' di Nkunku. Paderborn-Mainz 1-2 : La squadra ospite ottiene una vittoria pesante e importante nella lotta salvezza con i gol all'8' di Quaison e al 32' di Brosinski. Al 14' il pareggio della squadra di casa era stato di Zolinski e Collins sbaglia un rigore del pareggio al 79'. Schalke-Colonia 1-1: Un pareggio che serve poco o nulla ad entrambe le squadre e ad una classifica ancora incerta. Al 72' vantaggio della squadra di casa con Serdar e pareggio ospite al 91' con Hector.