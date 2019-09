Bundesliga - Pareggio del Wolfsburg nel Monday Night

La Bundesliga chiude la sua giornata in un Monday Night assolutamente interessante tra Wolfsburg e Hoffenheim. 1-1 il finale con Rudy per i Blu e Mehmedi per i Verdi. Altro pareggio importante tra Dortmund e Francoforte: i secondi stoppano la squadra che stava dominando e danno libera fuga a Bayern e Lipsia. 2-2 il finale con vantaggio giallonero di Witsel e pareggio di Andrè Silva, giocatore ex Milan. Sancho riporta in vantaggio i gialli e continua a segnare, ma un autogol di Delaney rimette tutto in pari. Il Monchengladbach torna alla vittoria 2-1 sul Dusseldorf: Kasim porta in vantaggio il Fortuna, ma Borussia che pareggia con Thuram, il quale mette a segno anche la seconda marcatura. Il Lipsia continua la sua corsa da capolista solitaria e batte 3-0 il Brema con Orban, Sebitzer e Saracchi. Hertha che ottiene un 2-1 fondamentale sul Paderborn e tre punti salvezza importanti: Dilrosun e Wolf portano in vantaggio di due la squadra della capitale e Zolinski accorcia inultimente. 1-1 tra Friburgo, terzo in classifica, e Augusta: a Holer risponde Niederlechner con ennesimo gol stagionale. Il Bayern rimane secondo, ma travolge il Colonia 4-0: doppio Lewandowski e Coutinho e Perisic chiudono la pratica con l'ex Barcellona e l'ex Inter che sembrano essere messi molto bene nella squadra bavarese. Il Leverkusen torna a vincere 2-0 all'Union Berlino con Volland e Alario, ma rimangono ancora ben lontani da poter impensierire o mandare messaggi di forza superiore per poter pensare di battere la Juventus in Champions nel prossimo turno a Torino.