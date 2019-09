Bundesliga- Pareggio nel big match tra Lipsia e Bayern

La Bundesliga continua a regalare partite ed equilibrio davvero perfetto. Un campionato che torna in equlibrio massimo dopo parecchi anni di dominio Bayern e stavolta sembra possa succedere qualunque situazione. Nell'anticipo del venerdì, il Wolfsburg non riesce a superare il Dusseldorf e pareggio per 1-1 che frena parecchio le ambizioni dei Verdi. Vantaggio del Fortuna targato Giesselmamann e pari targato Weghorst. Il Francoforte dimostra di non essere imbattile e crolla contro un Augsburg che poteva essere un avversario facile sulla carta: 2-1 il finale con Augusta che si porta in doppio vantaggio con Richter e Niederlechner e paciencia nella ripresa prova a riaprire la partita, ma bravissimo l'Augsburg a tenere. Il Borussia Monchengladbach vince in trasferta a Colonia 1-0 con gol al 14' di Plea. Valanga Dortmund su un Leverkusen rinunciatario e buona notizia per il futuro della Juventus in Champions. Alcacer, doppio Reus e Guerreiro regalano un poker che significa secondo posto e un bel volo in classifica, dopo la sconfitta contro l'Union Berlino pre sosta. Il Mainz parte bene e si prende la vittoria su un Hertha che sta davvero faticando troppo e con una situazione di classifica e una stagione che poteva essere e iniziare diversamente. 2-1 per il Magonza con il primo gol di Quaison, ex Palermo. Hertha che pareggia Grujic al 83', ma Mainz che segna il gol decivo con St.Juste. Il Brema continua il suo momento positivo e va a vincere in casa Union Berlino.Rigore di Klaassen e vantaggio per gli ospiti. Squadra di casa che trova il pari con Andersson sempre su rigore, ma la decide Fulkrug per gli ospiti. Big match non bellissimo e pareggio 1-1 che non serve a nessuna delle due squadre. Bavaresi in vantaggio con il solito Lewandowski al 3' ( non fa nessuna notizia) e il pareggio arriva nel recupero della prima frazione con il rigore firmato da Forsberg, giocatore attaccante che ci eliminò con la Svezia dal mondiale di Russia.

RISULTATI

FORTUNA-WOLFSBURG 1-1

AUGSBURG-FRANCOFORTE 2-1

COLONIA-BORUSSIA M. 0-1

DORTMUND-LEVERKUSEN 4-0

MAINZ-HERTHA 2-1

UNION B.-BREMA 1-2

LIPSIA-BAYERN 1-1