Bundesliga- Arriva la risposta del Dortmund e che risposta: 5-1 all'Augsburg

Una prima parte della giornata di Bundesliga che regala partite da cardiopalma. Il Dortmund vola e fa una bella manita all'Augsburg, vince il Wolfsburg e il Bayern ora comincia a rincorrere dopo il pari con l'Hertha.

Brema-Dusseldorf 1-3: Il Fortuna Dusseldorf parte decisamente bene in uno scontro tra Europa e salvezza con due squadre che potrebbero ambire a zone alte tra le sei della classifica. Al 36' vantaggio ospite con Hennings su assist di Karaman. Nella ripresa, pari di Eggstein per il Werder, ma poi al 52' Karaman prima e al 64' Ayhan portano la vittoria dalla parte degli ospiti che compiono una bella partita.

Dortmund-Augsburg 5-1: Rullo Borussia che dimostra che quest'anno vogliono intendere un campionato molto diverso. I bavaresi del Bayern sono avvertiti, nonostante al 1' arrivi lo svantaggio dei padroni di casa per mano di Niederlechner. Il Dortmund si ritrova e Alcacer segna al 3'. Nella ripresa monologo Borussia con Sancho (sempre più interessante), Reus e secondo di Alcacer. Chiude i conti Brandt al minuto 82.

Friburgo-Mainz 3-0: Bella prova della squadra di casa e tre punti pesanti nella lotta salvezza. Holer, Schmid e Waldschmidt su rigore chiudono una partita importante, anche se siamo solo all'inizio.

Leverkusen-Paderborn 3-2: Le Asprine le aspettavamo al varco in una stagione dove devono dimostrare di essere tornati in grande spolvero. Il piatto dei vincitori mnca da troppo tempo da quelle parti e ne fa le spese il neopromosso Paderbron. Al 10' Bailey porta in vantaggio la squadra di casa, pareggia Michel. Al 19' Harvetz vuole dare il secondo colpo per i suoi tifosi, ma Mamba non è d'accordo e pareggia. Gol decisivo di Volland al 69' e decide una bellissima partita.

Wolfsburg-Colonia 2-1: Il Wolfsburg tornano a dare una bella risposta e si candidano ad un ruolo molto interessante per provare a tornare al vertice del calcio tedesco. Al 16' Arnold la sblocca per i padroni di casa e al 60' Weghorst la chude. Serve a nulla il gol della bandiera targato Terodde al 91'.

Senza gol la sfida tra Borussia Monchengladbach e Schalke in un derby dove ci aspettavamo spettacolo. Per lo Schalke un buon pareggio per rimettere a posto e dimenticare una stagione pessima come quella dello scorso anno.