ATP Basilea - In serata Lorenzi e quattro incontri di primo turno

Basilea propone, nella giornata odierna, solo quattro incontri a livello di singolare. Cerimonia di inaugurazione nel pomeriggio, dalle 19 si inizia a fare sul serio. Sul centrale, scendono in campo Sugita e Shapovalov. Primo confronto tra i due. Quarti a Stoccolma per il nipponico, fermato da un Del Potro tambureggiante, in precedenza semifinale a Chengdu e quarti a Tokyo. Shapovalov, prodotto della Next Gen, deve invece ritrovare le coordinate, anche emotive, del suo tennis, dopo gli exploit di Montreal e New York e il passo indietro di Shanghai ed Anversa. Al termine del match, Chiudinelli - presente grazie ad una wild card - trova Robin Haase.

Sul campo n.2, l'unica testa di serie impegnata. Roberto Bautista Agut, in difetto con Chung a Shanghai, prima ai quarti a Pechino, incrocia la racchetta con Kukushkin. In stagione, vittorie spagnole a Miami e al Roland Garros. Per Kukushkin, labirinto di qualificazione, sigilli con Bodmer e Pospisil per impacchettare la presenza nel tabellone principale. Vessillo tricolore a seguire. Paolo Lorenzi deve scongiurare lo stato di crisi. Non vince una partita dall'US Open, 6 sconfitte consecutive, l'ultima a Mosca con Djere. Chung è rivale ostico, serve una scossa.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 14:30

NOT BEFORE 19:00

1ST RD Yuichi Sugita VS Denis Shapovalov

1ST RD (WC) Marco Chiudinelli VS Robin Haase

COURT 2 STARTS AT 13:00

NOT BEFORE 19:00

1ST RD (6) Roberto Bautista Agut VS (Q) Mikhail Kukushkin

1ST RD Hyeon Chung VS Paolo Lorenzi