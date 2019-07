ATP Amburgo - Thiem risponde presente, Fognini avanza, Cecchinato saluta

L'avvento dei principali protagonisti nobilita il martedì di Amburgo. Sbarca sul rosso tedesco la prima testa di serie del torneo, Dominic Thiem. L'austriaco, reduce dalla sfortunata parentesi a Wimbledon, KO al primo turno con Querrey, riabbraccia la prediletta superficie e d'incanto ritrova meccanismi oliati. Oltre la rete Pablo Cuevas, giocatore solido, da battere. Thiem è perfetto nel set d'apertura, non concede appiglio e chiude 63. La partita si accende nel secondo parziale, quando Cuevas sale in risposta e Thiem è costretto a ricorrere al prolungamento per chiudere la disfida. 76, 7 punti a 3.

Attesa, dopo il ritiro ad Umago, per Fabio Fognini. Il n.10 della classifica ATP ottiene il successo in due set, non senza qualche sbavatura. Il qualificato Lenz approfitta di un Fognini alterno, a caccia del giusto passo. La differente caratura gioca ruolo chiave nel corso del match, Fabio evita pericolose code e si impone con doppio 64. La sorte non è invece fedele alleata di Marco Cecchinato. Prosegue la caduta libera per l'italiano, la vittoria manca dal torneo di Roma. Cecchinato fiuta il sigillo, prende le redini del duello con Delbonis, ma manca a più riprese il colpo del KO. Sulla racchetta svariati match-point, nella testa pericolosi fantasmi. Delbonis svetta nel tie-break del secondo e corre veloce nel terzo. 67 76 62.

Non scontata la W di A.Zverev - parentesi negativa su erba - con un maestro del rosso come Jarry. Il padrone di casa appare centrato, sicuro. 64 62 e propositi di gloria. L'elegante Gasquet oscura Nagal - 62 76 - Ruud emerge al terzo contro Haase - 63 36 61. Si rivede a buon livello anche Carreno Busta. Dopo il percorso di qualificazione a Bastad - disco rosso al primo turno con Chardy - supera Hanfmann.

Il quadro completo

Round Of 32

(1)Dominic Thiem Defeats Pablo Cuevas 63 763

(2) WAlexander Zverev Defeats Nicolas Jarry 64 62

(3)Fabio Fognini Defeats (Q)Julian Lenz 64 64

(4)Nikoloz Basilashvili Defeats (Q)Hugo Dellien 64 63

Filip Krajinovic Defeats (6)Laslo Djere 63 63

(7)Jan-Lennard Struff Defeats (Q)Thiago Monteiro 61 63

Pablo Carreno Busta Defeats (W)Yannick Hanfmann 765 64

Federico Delbonis Defeats Marco Cecchinato 675 763 62

Richard Gasquet Defeats (Q)Sumit Nagal 62 762

Juan Ignacio Londero Defeats (L)Alejandro Davidovich Fokina 63 62

Casper Ruud Defeats Robin Haase 63 36 61