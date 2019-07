ATP Amburgo, i risultati: fuori Mayer, a Chardy il derby di Francia. Oggi Thiem e Fognini

Giornata di ottimo tennis sul rosso di Amburgo. Salutano due teste di serie, Benoit Paire e Cristian Garin. Il transalpino cede in tre set - oltre due ore e trenta di gioco - al connazionale Chardy, reduce da una buona apparizione sulla terra a Bastad - stop ai quarti con Jarry. Il match è fin dalle prime battute in equilibrio, Paire si aggiudica al prolungamento il parziale d'avvio, salvo poi cedere il passo, complice un rendimento in calo con la seconda di servizio. Chardy allunga in chiusura di secondo e certifica l'ascesa al terzo. 67 75 63. Garin si arrende invece, per la seconda volta nel 2019, al russo Rublev. Dopo lo scivolone a Umago con Lajovic, il 21enne di Mosca scatta con giusto piglio in suolo teutonico. 64 76 Rublev, non senza macchia. Pallina alla mano non poche le lacune, imperfezioni da cancellare in vista dei prossimi impegni.

Rudolf Molleker, premiato dagli organizzatori con una wild card, sorprende l'argentino Leo Mayer. Una manciata di punti separa i contendenti al termine, Molleker è lucido in chiusura di tie-break - 10 punti a 8 - e cinico nel sigillare l'unica rottura di giornata nel secondo set - 64. Fucsovics blinda la battuta e travolge Kohlschreiber - 63 60 - a completare il quadro del lunedì l'affermazione di Klizan su Altmaier - anche in questo caso poca storia, doppio 62.

Il programma odierno è di primo livello. Sul Centrale, l'esordio del primo giocatore del torneo, Dominic Thiem. L'austriaco incrocia la racchetta con l'ostico Cuevas, allerta massima. A seguire, A.Zverev alla prova Jarry, al tramonto Fognini vs Lenz. Sotto la lente d'ingrandimento la condizione di Fabio, costretto al ritiro a Umago. Sul due, infine, Cecchinato. Delbonis è scoglio probante, specie in un periodo di scarsa fiducia.

