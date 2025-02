Atp, i risultati della quarta giornata a Mosca, Anversa e Stoccolma

Giornata dedicata agli ottavi di finale, quella odierna a Mosca, Anversa e San Pietroburgo, tre tornei Atp 250 che si disputano sul veloce indoor europeo. Ultimi sprazzi di stagione in vista del Master 1000 di Parigi- Bercy, al via tra dieci giorni, e delle Atp Finals di Londra

Mosca

Dopo l'importante successo di ieri di Andreas Seppi sul tedesco Philipp Kohlschreiber, nella capitale russa cade la testa di serie numero uno, lo spagnolo Pablo Carreno Busta. L'asturiano, anche in corsa per il Master di fine anno, è stato infatti sconfitto con un doppio 6-3 dal giovane di casa Daniil Medvedev, che approda così ai quarti di finale, dove domani affronterà il qualificato bosniaco Mirza Basic, che ha concesso solo due games al serbo Laslo Djere. Seppi se la vedrà invece contro Damir Dzumhur, mentre nella parte bassa del tabellone è ancora in corso la sfida tra il serbo Filip Krajinovic e il lituano Ricardas Berankis. In sessione serale esordio nel torneo per il numero due del seeding, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, opposto al lucky loser kazako Alexander Bublik. I risultati:

Carreno Busta (1) - Medvedev 3-6 3-6

Basic (Q) - Djere 6-1 6-1

Anversa

All'European Open di Anversa, buona la prima per la testa di serie numero due Jo-Wilfried Tsonga, vincitore del derby tutto francese contro il connazionale Kenny De Schepper (all'orizzonte un altro transalpino, Julien Benneteau). Bene anche l'argentino Diego Schwartzman, che si sbarazza in due set del giovane americano Ernesto Escobedo, e il greco Stefanos Tsitsipas, che sfrutta il ritiro del croato Ivo Karlovic per avanzare ai quarti di finale di domani. In serata in campo il belga David Goffin, contro lo statunitense Frances Tiafoe, e il suo connazionale Steve Darcis, impegnato contro lo spagnolo David Ferrer. I risultati:

Karlovic - Tsitsipas (Q) 6-7(4) 6-5 ritiro

Schwartzman (4) - Escobedo 6-3 7-6(5)

De Schepper (Q) - Tsonga (2) 4-6 3-6

Stoccolma

A Stoccolma vince il tedesco Mischa Zverev, che doma in due set il serbo Viktor Troicki, esattamente come il sudafricano Kevin Anderson, in corsa per il Master, che si sbarazza senza troppi patemi del sudcoreano Hyeon Chung. Vince invece in tre set il giapponese Yuichi Sugita, che prevale sul veterano cipriota Marcos Baghdatis. In serata in campo il detentore del titolo, il bulgaro Grigor Dimitrov, contro il polacco Jerzy Janowicz, e l'argentino Juan Martin Del Potro, opposto al tedesco Jan-Lennard Struff. I risultati:

Troicki - M. Zverev (5) 2-6 3-6

Sugita (7) - Baghdatis 6-3 3-6 6-2

Hyeon Chung - Anderson (2) 3-6 2-6