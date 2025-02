ATP Challenger Tour - Kicker vince Buenos Aires, Ortisei a Sonego

Torna "Spazio Challenger", il focus settimanale offerto dalla redazione tennis Vavel che fa il punto sul mondo Challenger. In quella appena conclusa, 4 tornei hanno decretato i propri vincitori. Come anticipato, io vi racconterò Buenos Aires ed Ortisei, Stefano Fontana chiuderà con Fairfield e Tashkent.

Challenger Buenos Aires 2 ($50.000)

Nella città più importante e popolosa dell'intera Argentina, Buenos Aires, nasce la "Copa San Cristobal presentada por FILA". La città sudamericana viene presa d'assalto da tennisti argentini, agguerriti nell'alzare un titolo nazionale; a conferma di questa tesi, 5 delle prime 8 TDS - causa defezione a tabellone completo di Guido Andreozzi, soffrente all'anca - sono nati sotto la bandiera albiceleste. La parte alta è presidiata da Horacio Zeballos, mentre sotto comanda Federico Delbonis. Il N°1 del tabellone - forte anche del momento di forma - fa man bassa nel suo spicchio di tabellone: supera il LL Paz all'esordio, doma Gonzales e sciorina due prestazioni di assoluto livello contro Renzo Olivo - N°5 del tabellone - e Gerald Melzer. Horacio con esperienza, costanza e dedizione supera con un perentorio 6-2 6-1 il suo connazionale, mentre 6-3 7-6 è il punteggio finale che gli permette di estromettere Melzer. Arriva in finale senza aver perso un set. Sotto, Delbonis sconfigge il qualificato Londero, batte anche Javier ma cade contro Elias, lottando solo un set. Quest'ultimo - in semifinale - affronta la TDS N°3 Nicolas Kicker, il quale è riuscito a farsi spazio nel cuore del tabellone superando il Q Vilella Martinez, Munar e Coria. Le semifinale vengono dominate da Zeballos e Kicker. Il derby finale è una lotta aperta che viene vinta al 3° da Kicker. Nicolas vince il 3° Challenger in carriera, puntella una stagione più che positiva - ricordiamo il successo a Lione su Kyrgios.

Kicker - Fonte: @jeu_set_etmatch / Twitter

Challenger Ortisei (64.000 €)

Nella raccolta Ortisei - provincia di Bolzano - prende vita lo "Sparkasse Challenger Val Gardena Sudtirol", Challenger da 64.000 €. Tabellone di alto livello - 4 top 100 prima della defezione di Marius Copil per un problema alla spalla destra. Al posto del romeno, entra Arnaboldi come LL. La parte alta del tabellone è presidiata da Pierre-Hugues Herbert, sotto c'è Norbert Gombos. Il francese - TDS N°4 - supera facilmente Grigelis, piega De Schepper e vince la lotta contro Sieber guadagnandosi la semifinale. A contendergli un posto in finale c'è Tim Puetz. Il tedesco - partito dalle qualificazioni - supera Krawietz, estromette Ofner - TDS N°8 - e Galovic. Quest'ultimo ferisce anche Herbet e raggiunge la finale. Nella parte bassa, Gombos perde all'esordio con Sonego che impacchetta un torneo fantastico. Supera Viola, Otte - TDS N°7 - e Matteo Donati, raggiungendo l'atto finale. La sfida per il torneo è un capolavoro d'intelligenza firmato Sonego, il quale trionfa con un doppio 6-4.