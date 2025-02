Atp, i risultati della prima giornata a Mosca e Anversa

Archiviata la parentesi asiatica, il circuito Atp torna a far tappa in Europa per tre tornei che aprono ufficialmente l'ultima fase della stagione, quella sul veloce indoor. Mosca, Anversa e Stoccolma, tutti Atp 250 utili a diversi giocatori per assestare la propria classifica prima della conclusione dell'anno e soprattutto a decretare gli ultimi partecipanti al Master di Londra.

A Mosca è di scena la Kremlin Cup, torneo combined in cui c'è spazio anche per l'omonimo appuntamento WTA. Subito in campo oggi il croato Borna Coric, sconfitto immediatamente in due set dall'israeliano Dudi Sela, a conferma delle difficoltà recenti incontrate dal giovane balcanico. Perdono anche i due giocatori russi impegnati sul campo centrale: le due wild card Roman Safiullin e Teymuraz Gabashvili vanno infatti k.o. contro il qualificato indiano Yuki Bhambri e contro il lucky loser kazako Alexander Bublik. Domani tre italiani attesi al proscenio: Andreas Seppi, opposto al ceco Jiry Vesely, Paolo Lorenzi, testa di serie numero sette, impegnato contro il serbo Laslo Djere, e Thomas Fabbiano, che se la vedrà con il bosniaco Damir Dzmuhur. I risultati:

Bhambri (Q) - Safiullin (WC) 6-2 6-4

Coric - Sela 3-6 2-6

Bublik (LL) - Gabashvili (WC) 6-3 6-4

Ad Anversa da segnalare l'ingresso nel tabellone principale dell'azzurro Stefano Travaglia, che nell'ultimo turno di qualificazioni ha fatto fuori il canadese Vasek Pospisil con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Già al secondo turno il croato Ivo Karlovic, che la spunta al tie-break del terzo set con l'argentino Guido Pella (12-10), al termine di una battaglia durata due ore e dieci di gioco. Avanti anche l'ucraino Sergiy Stakohvsky, che sorprende l'americano Jared Donaldson, e il francese Julien Benneteau, che approfitta del ritiro del georgiano Nikoloz Basilashvili dopo un solo set. In sessione serale, rimonta del belga Ruben Bemelmans, ai danni del tedesco Peter Gojowczyk. In campo domani, tra gli altri, lo stesso Travaglia, opposto alla testa di serie numero cinque, lo spagnolo David Ferrer. I risultati:

Karlovic - Pella 3-6 7-5 7-6(10)

Stakhovsky - Donaldson 7-6(4) 6-4

Bemelmans - Gojowczyk 4-6 7-6(5) 7-6(2)

Basilashvili - Benneteau 4-6 ritiro

A Stoccolma invece in programma solo incontri di qualificazione, con l'azzurro Simone Bolelli che approda nel tabellone principale superando al tie-break del terzo set l'ucraino Ilya Marchenko: score finale di 6-3 1-6 7-6(2) per il bolognese, che al primo turno incrocerà il serbo Viktor Troicki. Domani in campo altri due italiani: Alessandro Giannessi, contro il francese Jeremy Chardy, e Fabio Fognini, testa di serie numero sei del seeding, contro il tunisino Malek Jaziri.