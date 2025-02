Atp Shanghai, i risultati della seconda giornata

Seconda giornata tennis al Master 1000 di Shanghai, penultimo torneo dell'anno di questa categoria, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Dopo le vittorie in apertura di programma dello spagnolo Feliciano Lopez sul croato Ivo Karlovic, e del francese Richard Gasquet sull'olandese Robin Haase, gli organizzatori hanno dovuto registrare l'eliminazione della testa di serie numero nove, un altro spagnolo, il regolarista Roberto Bautista Agut, sconfitto in due set dal sudocoreano Hyeon Chung. Grave k.o. per Bautista, che proprio lo scorso anno qui aveva raggiunto la finale, persa contro il britannico Andy Murray. Si salva invece a fatica l'argentino Juan Martin Del Potro, costretto al terzo dal qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili. Fuori il russo Karen Kachanov, sconfitto dall'interessante coetaneo greco Stefanos Tsitsipas, in una sfida tra Next Gen.

Per quanto riguarda i giovani, da segnalare il successo in due parziali del qualificato americano Frances Tiafoe, che ha sorpreso il francese Benoit Paire, del britannico Kyle Edmund, in scioltezza sul ceco Jiry Vesely, e del russo Andrey Rublev, al terzo in un primo turno estremamente interessante contro il bosniaco Damir Dzumhur. Al secondo turno lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che l'ha spuntata per 7-5 al terzo set contro il disastroso portoghese Joao Sousa, mentre in chiusura di progamma, sul campo centrale la wild card cinese Di Wu ha fatto fuori il transalpino Jeremy Chardy. Domani esordio nel torneo per diverse teste di serie: dallo statunitense John Isner, allo spagnolo Pablo Carreno Busta, dal croato Marin Cilic al sudafricano Kevin Anderson, passando per l'australiano Nick Kyrgios, finalista ieri a Pechino, e per i due statunitensi Jack Sock e Sam Querrey. Due gli italiani in campo: Fabio Fognini, opposto al francese Lucas Pouille, e Paolo Lorenzi, impegnato contro lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene. I risultati odierni:

Paire - Tiafoe (Q) 4-6 4-6

Edmund - Vesely 6-3 6-2

Chardy (Q) - Di Wu (WC) 6-7(2) 2-6

Ramos-Vinolas - Sousa 3-6 6-3 7-5

Tsitsipas (Q) - Kachanov 7-5 6-3

Del Potro (16) - Basilashvili (Q) 6-2 3-6 6-4

Rublev - Dzumhur 6-1 4-6 6-1

Haase - Gasquet 7-6(11) 5-7 2-6

Hyeon Chung - Bautista Agut (9) 6-4 6-3

Lopez - Karlovic 7-6(1) 7-6(6)