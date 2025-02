Atp Shanghai, vincono all'esordio Fognini e Pouille

Fabio Fognini supera un primo turno impegnativo al torneo di Shanghai, Master 1000 che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Il tennista ligure, nella giornata d'esordio del tabellone principale, ha infatti superato in rimonta il mancino spagnolo Fernando Verdasco. Dopo aver malamente perso il primo set, l'azzurro ha cambiato marcia a partire dal secondo parziale, per poi chiudere con lo score di 6-2. Prossimo avversario di Fognini, il francese Lucas Pouille, testa di serie numero quindici, che in chiusura di programma ha regolato un altro Next Gen, il giovane russo Daniil Medvedev. 1-1 i precedenti tra Pouille e Fognini, con il transalpino che si è imposto nella prima sfida, sul veloce indoor di Parigi-Bercy e l'italiano vincitore invece nella semifinale sulla terra rossa di Amburgo 2015.

Avanza, al termine di un match estremamente combattuto, anche lo statunitense Jared Donaldson. Perso il primo set al tie-break con l'uruguaiano Pablo Cuevas (nove punti a sette), anche l'americano ha confezionato una bella rimonta, regalandosi un proibitivo secondo turno con il numero uno al mondo Rafa Nadal, oggi trionfatore a Pechino e imbattuto da Cincinnati. Bene infine un altro francese, l'esperto Gilles Simon, che ha sconfitto in due set la wild card cinese Yibing Wu, e che ora affronterà il vincitore del torneo di Tokyo, il belga David Goffin, testa di serie numero otto del tabellone. Domani programma più fitto, con in campo - tra gli altri - lo spagnolo Roberto Bautista Agut, opposto al sudocoreano Hyeon Chung, e l'argentino Juan Martin Del Potro, impegnato contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. I risultati:

Donaldson - Cuevas 6-7(7) 6-4 6-4

Verdasco - Fognini 6-2 4-6 2-6

Medvedev - Pouille (15) 4-6 2-6

Wu (WC) - Simon 3-6 4-6