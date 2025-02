Atp Tokyo, Goffin si aggiudica il titolo in finale su Mannarino

Dopo aver rotto un lungo digiuno la scorsa settimana a Shenzhen, David Goffin fa il bis nel torneo Atp 250 di Tokyo. Sul cemento della capitale giapponese il piccolo belga conquista infatti il secondo titolo stagionale, il quarto in carriera, battendo in due set il francese Adrian Mannarino. 6-3 7-5 lo score in favore di Goffin, sempre più vicino ad assicurarsi un posto al Master di fine anno, mentre la bella cavalcata del francese si chiude senza vittoria, bensì con la quarta finale persa nel circuito Atp, la seconda stagionale dopo quella sull'erba di Antalya.

Sin dalle prime battute della finale, si comprende come Goffin sia superiore nei lunghi scambi da fondo campo, spesso conclusi con vincenti di dritto e di rovescio che lasciano fermo il francese. E' così che il belga sale subito 3-1, resistendo alla reazione di Mannarino con altri punti guadagnati sulla lunga distanza. Sul 2-5 il transalpino si salva da 0-30, ma deve arrendersi nel game successivo, quando un Goffin chirurgico tiene la battuta a zero e conquista il primo set. In apertura di secondo parziale, Mannarino è costretto ai miracoli per mantenere il servizio, mentre il belga continua ad essere estremamente preciso in tutti i fondamentali. Con il trascorrere dei minuti, il mancino francese si fa più aggressivo, trovando anche con successo la via rete, ottenendo anche un break nel sesto gioco, che lo conduce avanti 4-2. Ma Goffin non è in vena di regali, e nel game successivo opera il controbreak, leggendo agevolmente una palla corta dell'avversario. Subito dopo Mannarino ha ancora una chance, annullata con uno smash a rimbalzo dopo uno scambio durissimo. Il punteggio torna quindi in parità (4-4) e anche i due successivi turni di battuta non riservano sorprese: si giunge dunque in volata, e sul 5-5 il francese cede nuovamente il servizio, con Goffin che trova due fantastiche risposte vincenti di rovescio. E' il momento che decide la finale, perchè il belga non sbaglia nulla alla battuta quando si tratta di chiudere, tenendo a zero il servizio e conquistando il secondo torneo Atp 250 in sette giorni.

