ATP Tokyo - Il programma dei quarti, spicca Goffin - Gasquet

Come a Pechino, anche a Tokyo il tabellone è allineato ai quarti di finale. Nella giornata di domani gli incontri per eleggere i semifinalisti, con il via alle 5 ora italiana. Schwartzman, tennista argentino in grado di difendersi tranquillamente anche sul veloce, attende l'americano Steve Johnson. Johnson rientra nel circuito dopo la pausa post US Open e fiuta subito un'importante occasione. La doppietta con Thiem e Dolgopolov - finalista a Shenzhen - lo proietta come pericoloso outsider nella parte conclusiva del torneo. Tra i due esiste un unico precedente, in realtà poco attendibile. A Bordeaux, in un challenger sul rosso di qualche anno fa, affermazione a stelle e strisce.

A seguire, un incrocio per esteti. Richard Gasquet e David Goffin, strano a dirsi, duellano per la prima volta in carriera. Il belga, forte del successo a Shenzhen, parte con un'incollatura di vantaggio, ma non sta fin qui entusiasmando. Rincorsa con Ebden, non senza affanno. Gasquet, di contro, porta in dote l'assolo con Querrey e una tranquilla affermazione con Lu. Può ribaltare lo scritto.

Marin Cilic, prima testa di serie, sta sapientemente sfruttando un percorso non proibitivo. Tsitsipas e Uchiyama per "accordare" a poco a poco racchetta e colpi. Al terzo turno, non Anderson come da previsione, ma Ryan Harrison. Non un inedito, in stagione, a Roma, 63 62 Cilic. 3-1 sul veloce per il croato. Infine, Sugita - Mannarino. Particolarmente fortunato il padrone di casa, favorito dai ritiri di Paire e Raonic. Sugita conduce al momento 3-2 con il transalpino, tre fermate nell'annata corrente. A Monte-Carlo e a Wimbledon sigillo di Mannarino, ad Antalya braccia al cielo per il giapponese.

Il programma

COLOSSEUM STARTS AT 5:00 NOON

QF (8) Diego Schwartzman VS Steve Johnson

QF Richard Gasquet VS (4) David Goffin

QF (1) Marin Cilic VS Ryan Harrison

QF Yuichi Sugita VS Adrian Mannarino