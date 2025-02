Atp Pechino, Fognini vince all'esordio

Inizia bene l'avventura di Fabio Fognini all'Atp 500 di Pechino, combined che si disputa sul cemento outdoor della capitale cinese. Il tennista ligure, all'esordio oggi sul Lotus Court, si è sbarazzato in due set dell'olandese Robin Haase, piegato con lo score di 7-6 6-2. Ora l'azzurro attende l'esito del match tra la testa di serie numero due, il tedesco Alexander Zverev, e il britannico Kyle Edmund. Tra i primi favoriti del torneo, da segnalare la prematura eliminazione di Pablo Carreno Busta, spagnolo semifinalista agli US Open di New York. L'asturiano, numero quattro del tabellone, è stato nettamente sconfitto dal belga Steve Darcis, racimolando solo quattro games nel corso dell'intero match.

Bene invece il suo connazionale Roberto Bautista Agut, testa di serie numero cinque, che ha liquidato senza problemi la wild card di casa Ze Zhang. L'altro Zverev, Mischa, fratello del più giovane e talentuoso Sascha, ha faticato ma vinto nel derby tutto tedesco contro il connazionale Jan-Lennard Struff, piegato solo in rimonta, con il punteggio di 6-4 al terzo. Eliminati infine altri due spagnoli, il qualificato catalano Marcel Granollers, battuto dallo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene, e il mancino Fernando Verdasco, k.o. in tre set contro il serbo Dusan Lajovic. Domani esordio per Rafa Nadal, numero uno del seeding, contro il francese Lucas Pouille, del già citato Alexander Zverev, dell'argentino Juan Martin Del Potro, e delle altre teste di serie Grigor Dimitrov, Tomas Berdych, Nick Kyrgios e John Isner. I colori azzurri saranno invece rappresentati da Paolo Lorenzi, impegnato con l'argentino Leonardo Mayer. I risultati:

Granollers (Q) - Bedene 4-6 2-6

Zhang (WC) - Bautista Agut (5) 1-6 3-6

Struff - M. Zverev 7-5 4-6 4-6

Verdasco - Lajovic (Q) 1-6 6-3 3-6

Darcis (Q) - Carreno Busta (4) 6-4 6-0

Haase - Fognini 6-7(4) 2-6