Risultato Djokovic - Nadal, finale ATP Doha 2016: Djokovic vince in due set

Djokovic batte Nadal 6/1 6/2

Per questo pomerigio è davvero tutto da parte di Lorenzo Carini e di tutta la redazione tennis di Vavel Italia. Novak Djokovic vince il Qatar ExxonMobil Open 2016, Nadal fermato in finale da un serbo 'spaziale'.

Arrivederci; con le dirette LIVE per quanto riguarda il tennis vi do appuntamento per gli Australian Open, al via dal prossimo 18 gennaio!

LE PAROLE DEL VINCITORE DEL TROFEO AL TERMINE DEL MATCH:

'Io e Rafa, ogni volta che ci affrontiamo diamo vita sempre a una grande sfida. Dobbiamo entrambi controllare le nostre emozioni prima del match e preparare nel migliore dei modi la partita con i nostri allenatori. Sono veramente soddisfatto di questa vittoria, è un'iniezione di fiducia".

Da segnalare come Nadal non sia mai stato battuto da Djokovic con un punteggio così netto.

Djokovic chiude il match con il 79% di punti vinti con la prima, 50% per Nadal.

Male Nadal sulla risposta (10 punti vinti su 44 disponibili), complice l'ottimo servizio dell'avversario, che ha messo in campo il 75% di prime.

Per Novak Djokovic si tratta del 60esimo titolo ATP in carriera, finale amara per Rafael Nadal, che comunque non ha giocato male.

Lo spagnolo ha giocato comunque meglio rispetto all'ultima sfida datata Roland Garros 2015 ma non è riuscito ad avere la meglio su Djokovic, veramente imbattibile da un anno a questa parte.

RISPOSTA A RETE PER NADAL, NOVAK DJOKOVIC SI IMPONE IN DUE SET PER 6-1 6-2 IN UN'ORA E 13 MINUTI DI PARTITA!!

6/1 5/2 40/0 TRE CHAMPIONSHIP POINT PER DJOKOVIC!

6/1 5/2 30/0 Altro dritto vincente, l'ennesimo di questa partita! Meno due!

6/1 5/2 15/0 Trova la riga Djokovic col dritto, -3!

6/1 5/2 Tiene la battuta Nadal, al cambio campo Djokovic servirà per portare a casa partita e titolo!

6/1 5/1 30/40 Risposta fulminante di Djokovic, con Nadal che non fa nemmeno in tempo a cambiare impugnatura e mette fuori un dritto.

6/1 5/1 15/30 Chiamata out la prima di servizio di Nadal, ma arriva la correzione di Mourier, dunque Rafa potrà ribattere la prima!

6/1 5/1 0/15 Ottimo punto di Nadal, forse il migliore del match. Lascia andare il braccio il maiorchino, alla ricerca ormai di una disperata rimonta.

SI ALZA IL CORO 'OLE OLE, NOLE, NOLE' SUL CENTRALE DI DOHA!

6/1 5/1 Volèè vincente di Djokovic, ad un solo game dal trionfo.

Dal pubblico arriva uno 'Svegliati!' per Nadal, che allora invita lo spettatore a scendere in campo per giocare contro Novak!

SEDICI VINCENTI DI DRITTO PER DJOKOVIC, SOLO DUE PER NADAL!

Da Chennai arriva la notizia della vittoria di Borna Coric, che ha vinto per 7-6 6-7 6-3 contro Aljaz Bedene. Sfiderà in finale domani lo svizzero Stan Wawrinka, che ha liquidato Benoit Paire in due set.

6/1 4/1 Nadal arriva su ogni palla, ma Djokovic picchia talmente forte che lo spagnolo non può nulla. Altro break, Djokovic vicinissimo alla conquista del titolo a Doha.

6/1 3/1 40/30 Rovescio lungolinea fenomenale di Djokovic, che si procura una palla break che profuma di match point.

6/1 3/1 30/15 Alza la traiettoria Nadal ma non controlla il dritto, altro regalo a Djokovic, e non è il primo...

6/1 3/1 15/15 Nadal tradito dalla fretta, Djokovic trova un angolo fantastico e mette pressione al maiorchino.

22 VINCENTI PER DJOKOVIC, SOLO 9 PER NADAL. Statistica impressionante...

6/1 3/1 Dritto fantastico in uscita dal servizio, Djokovic continua a dominare questo incontro.

6/1 2/1 40/15 Smash tutt'altro che complicato per Djokovic, che ora ha due opportunità per portarsi sul 3-1.

6/1 2/1 15/0 Nadal prova a variare il gioco, ma Djokovic non si fa sorprendere dal tennis del maiorchino e vince un bel punto con un dritto in diagonale imprendibile.

Intanto a Chennai ha preso il largo Borna Coric, che conduce per 5-3 nel terzo set contro Aljaz Bedene nella seconda semifinale dell'Aircel Chennai Open 2016

6/1 2/1 Nadal tiene il servizio e si carica con uno dei suoi soliti 'Vamos'

6/1 2/0 30/30 Prova la magia Djokovic col dritto lungolinea, palla che finisce larga di pochissimo.

6/1 2/0 Dritto lungolinea vincente, Djokovic allunga e mette Nadal in una brutta situazione di punteggio.

6/1 1/0 30/0 Veramente impeccabile Djokovic nelle discese a rete, Nadal cerca il passante ma non trova il campo.

Nonostante il risultato, tantissimi tifosi di Nadal cantano in coro: "Rafa, Rafa, Rafa!!"

6/1 1/0 E' lungo il dritto di Nadal! Non chiamato l'out dal giudice di linea, Nole chiama l'occhio di falco e ha ragione, quindi conquista il break!

6/1 0/0 Adv/40 Altra discesa a rete vincente di Djokovic, ottima demivolèe di dritto. Terza palla break del game!

6/1 0/0 40/40 Due errori non forzati, col dritto, per Djokovic. Nadal rientra nel game.

6/1 0/0 40/15 Contropiede da fantascienza di Djokovic, che si procura le prime due palle break del secondo set.

6/1 0/0 15/15 Primo doppio fallo del match per Nadal.

PARTE IL SECONDO SET, SI RIPRENDE DAL 6/1 DJOKOVIC!

Altissima percentuale di punti vinti con la prima di servizio per Djokovic, che ha conquistato 14 punti su 18.

Da segnalare i soli 13 punti vinti da Nadal, buon tennis per il maiorchino, che però è stato riempito di vincenti.

6/1 DJOKOVIC CHIUDE IL SET CON UN ACE, PARTITA FIN QUI DOMINATA!

5/1 40/0 FANTASTICO NOVAK DJOKOVIC COL DRITTO! VERAMENTE INGIOCABILE!

BREAK!! 5-1 DJOKOVIC!

4/1 40/30 Palla break per Djokovic, che se l'è guadagnata grazie ad un vincente di dritto molto profondo.

4/1 30/30 Smash vincente del maiorchino, successivamente gran contropiede di Djokovic che pareggia i conti nel sesto game.

4/1 15/0 Finisce in corridoio un potente dritto di Nadal

4/1 Scappa la risposta a Nadal; Djokovic si avvicina alla conquista del primo set.

3/1 40/15 Ottimo dritto in uscita dal servizio per Nole

3/1 30/0 Perfetto Djokovic, che comanda lo scambio facendo correre a destra e sinistra Nadal.

3/1 Tiene il servizio Nadal, che accorcia le distanze su Djokovic. Grande partita fino a questo momento.

3/0 30/30 ROVESCIO PAZZESCO, IN DIAGONALE, DI DJOKOVIC!

Pensierosi Marian Vajda e Boris Becker nell'angolo di Djokovic nonostante il netto vantaggio del loro giocatore.

3/0 0/15 Lungo scambio terminato con un errore in lunghezza del serbo. Sembra comunque che nel palleggio Djokovic abbia qualcosa in più di Nadal.

3/0 Ottima prestazione di Djokovic al servizio, pura formalità per lui portare a casa i turni di battuta fino a questo momento.

2/0 15/15 Nastro 'amico' del serbo, che mette a segno un passante col dritto in una zona in cui Nadal non può arrivarci.

2/0 Comanda lo scambio Djokovic, che strappa la battuta a Nadal e allunga nel primo set.

1/0 40/0 Palla corta strepitosa di Djokovic, con Nadal che ci arriva ma la scaglia a rete. Tre palle break.

1/0 30/0 Subito in difficoltà Nadal al servizio. Scambio veramente lungo con Nole che scende a rete e costringe all'errore di rovescio il maiorchino.

1/0 Secondo ace del match per Djokovic, che conquista il primo game di questa sfida. Dopo il cambio campo, Nadal si appresterà a servire.

0/0 Adv-40 Nadal prova il passante di rovescio, ma la palla termina in corridoio.

0/0 40-40 Annullata la palla break con un dritto vincente di Djokovic.

0/0 30-40 Doppio fallo ed errore in lunghezza col dritto per il serbo. Palla break per Nadal già nel primo game.

0/0 30-15 Gran punto di Nadal, ottima profondità col dritto e chiusura facile con lo smash.

0/0 30-0 Djokovic apre con un servizio vincente, poi errore di Nadal col rovescio.

16.16 Nadal e Djokovic sono pronti per darsi battaglia. Djokovic ha vinto il sorteggio e inizierà la partita al servizio.

16.15 Da Chennai arriva la notizia della conquista del secondo set da parte di Bedene, sempre al tiebreak! Si deciderà al terzo parziale la semifinale fra Coric e il tennista britannico.

16.09 Il giudice di sedia della finale sarà il francese Cedric Mourier.

16.06 Giocatori in campo, fra poco avrà inizio il palleggio di riscaldamento.

16.03 Tanti i VIP presenti a Doha per ammirare questi due campioni! Non può mancare Pep Guardiola, grande appassionato di tennis.

16.02 Djokovic e Nadal sono nel tunnel che dagli spogliatoi porta al campo, fra pochi istanti faranno il loro ingresso sul Centrale!

15.55 In attesa dei giocatori, diamo un'occhiata a cosa sta accadendo negli altri tornei del circuito ATP. A Chennai sono in campo Aljaz Bedene e Borna Coric, per la seconda semifinale dell'Aircel Chennai Open. Coric ha vinto il primo set al tiebreak, ora è sotto 4-5 senza break nel secondo.

15.45 Quindici minuti al via! Si stanno riempiendo, nel frattempo, le tribune del Campo Centrale di Doha! E' tutto pronto!

15.23 Rafa Nadal ha terminato poco fa l'allenamento pre-match; intanto ci segnalano da Doha come Novak Djokovic si sia preparato duramente sul gioco a rete questa mattina.

15.05 Le dichiarazioni di Nadal subito dopo la fine della semifinale vinta contro Marchenko:

"Non è stata una partita perfetta, ovviamente. Ho fatto bene alcune cose e sono comunque contento per aver vinto ed aver raggiunto la finale nel primo torneo ufficiale di questa stagione.

Nell'ultima parte del 2015 e nei primi giorni del 2016 ho vinto diversi match importanti e mi ritengo soddisfatto di ciò che sto facendo.

Se gioco bene non è da escludere una mia vittoria contro Nole".

15.00 Le parole di Novak Djokovic alla vigilia del match:

"Penso che sia un match molto importante, vedremo cosa accadrà. Ho notato come Rafa sia stato molto aggressivo sulle seconde palle questa settimana. Ha cercato ovviamente di cambiare qualcosa e di migliorare.

Lo conosco bene, so che è un lottatore; lavora molto duramente. E' uno dei migliori giocatori della storia per una ragione: ha sempre voglia di fare qualcosa di diverso e di migliorare il suo tennis. E' in finale e questo fa capire quanto stia giocando bene".

14.57 Poco più di un'ora all'inizio del match! A fra poco con le parole della vigilia dei due protagonisti e le foto dal campo!

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live dell'incontro tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, valido per la finale del torneo ATP 250 di Doha.

Da Lorenzo Carini e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di una buona giornata in nostra compagnia.

Nei video sottostanti potete apprezzare la performance dei due protagonisti nell'impegno di semifinale. In campo per primo lo spagnolo, a seguire il serbo, costretto a un incontro di maggior lignaggio data la qualità dell'avversario.

Il cammino di Nadal:

Primo turno - Nadal b. Carreno Busta 6-7 6-3 6-1

Secondo turno - Nadal b. Haase 6-3 6-2

Quarti - Nadal b. Kuznetsov 6-3 5-7 6-4

Semifinale - Nadal b. Marchenko 6-3 6-4

Tornando al torneo di Doha, ecco il cammino che Novak Djokovic ha affrontato per arrivare in finale:

Primo turno - Djokovic b. Brown 6-2 6-2

Secondo turno - Djokovic b. Verdasco 6-2 6-2

Quarti - Djokovic b. Leonardo Mayer 6-3 7-5

Semifinale - Djokovic b. Berdych 6-3 7-6

Stagione 2015 mostruosa da parte di Nole Djokovic, capace di trionfare in tre prove dello Slam su quattro (Australian Open, Wimbledon e US Open) e vincitore di ben sei Masters 1000, fra cui spicca il successo al Foro Italico, oltre che delle ATP Finals. Il serbo, pensate, ha perso solamente sei partite nel 2015, a fronte di oltre ottanta vittorie.

Brutta annata per Nadal, che è riuscito a conquistare solamente tre tornei minori (Amburgo, Stoccarda e Buenos Aires).

Unici risultato positivi a livello Slam sono i quarti di finale raggiunti all'Australian Open, sconfitto da Tomas Berdych in tre set, e al Roland Garros. Da dimenticare Wimbledon (fuori al secondo turno, battuto da Dustin Brown) e lo US Open (eliminato al terzo round, in cinque set, da Fabio Fognini).

Riuscirà Nadal nell'impresa di fermare la cavalcata del serbo, che da settembre ad oggi ha perso solo un incontro nel circuito (alle ATP Finals contro Roger Federer)?

Novak Djokovic vs Rafael Nadal: episodio numero 47.

I due campionissimi si affronteranno fra poco nella finale del torneo ATP 250 di Doha (Qatar ExxonMobil Open), sarà la loro 47esima sfida e i precedenti sono in assoluta parità: 23 vittorie per Djokovic, 23 vittorie per Nadal.

Quattro gli scontri 'fra titani' datati 2015:

SF Masters 1000 Monte Carlo - Djokovic 6-3 6-3

QF Roland Garros - Djokovic 7-5 6-3 6-1

F ATP 500 Pechino - Djokovic 6-2 6-2

SF ATP Finals - Djokovic 6-3 6-3

Come si intuisce bene dai risultati sopra elencati, Rafael Nadal non ha mai battuto l'eterno rivale nella stagione appena trascorsa; l'ultima vittoria del maiorchino risale alla finale del Roland Garros 2014 (3-6 7-5 6-2 6-4).