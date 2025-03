ATP Nottingham, titolo a Istomin

L'uzbeko Denis Istomin si aggiudica il torneo ATP di Nottingham, piegando in due set l'americano Sam Querrey. In entrambi i parziali, a decidere è il tie-break: nel primo Istomin concede un solo punto a Querrey, nel secondo è costretto a risalire da 1-5 prima di chiudere, al terzo match point, per 8-6.

I parziali seguono un andamento differente. Nel primo set, Querrey non offre a Istomin nessuna opportunità di rottura, mentre l'uzbeko deve opporsi due volte al gigante americano. Nell'ordine dei servizi, la partita giunge al prolungamento, come detto dominato da Istomin.

Istomin allarga la forbice nel secondo, strappa due volte la battuta al gigante Querrey e si porta a servire per l'incontro sul 5-2. La tensione blocca il braccio dell'uzbeko, Querrey coglie il momento e si riavvicina, recupera un break e tiene agevolmente la battuta. Sul 5-4, altra "pausa" di Istomin e Querrey, annullando una palla match, si aggrappa al tie-break per prolungare la partita al terzo.

Lo svolgimento del prolungamento è schizofrenico. Querrey gode del vantaggio psicologico e conquista rapidamente cinque punti, portandosi a due punti dalla parità nel conto set. Istomin ritrova però brillantezza e, spalle al muro, inanella una serie che inchioda Querrey. La terza occasione è quella giusta, 8 punti a 6 e primo titolo nel circuito ATP.

Istomin - Querrey 76 (1) 76 (6)