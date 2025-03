ATP Nottingham: Baghdatis costretto al ritiro, finale Querrey - Istomin

A Nottingham, si disputa, quest'oggi, la finale del singolare maschile, protagonisti Sam Querrey e Denis Istomin.

L'uzbeko approda in finale dopo aver disputato solo tre giochi. Il cipriota Baghdatis, avversario in semifinale di Istomin, è infatti costretto al ritiro sul 2-1 del primo set.

Sam Querrey è invece costretto a lottare per tre set con l'ucraino Dolgopolov prima di ottenere il pass per la finale. Querrey, perso il primo parziale, si aggiudica i restanti, con il punteggio di 63 75. All'attivo, 22 aces e un'elevata percentuale di prime (75%).

Quello odierno è il settimo confronto tra Istomin e Querrey. L'ultimo precedente risale a Washington 2013. Vittoria al tie-break del terzo per l'americano. Due le sfide sull'erba, bilancio in parità. Querrey si è imposto al Queen's nel 2012, 76 63, più datato invece il trionfo di Istomin. Anno 2009, torneo di Eastbourne, 64 al terzo per l'uzbeko.

La finale è in programma non prima delle 14.00 (ora locale), al termine dell'incontro di doppio tra la coppia composta da Guccione e Sa e quella formata da Cuevas e Marrero.