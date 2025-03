ATP Nottingham: Dolgopolov e Querrey in semifinale

Sam Querrey e Alexandr Dolgopolov raggiungono le semifinali al torneo ATP di Nottingham e completano il quadro aperto da Marcos Baghdatis e Denis Istomin, vittoriosi nei primi due incontri di ieri.

Il gigante americano Querrey, supportato come di consueto da un grande servizio - 26 aces - riesce a domare il transalpino Simon 64 al terzo, mentre Dolgopolov prima soffre con Lu in un concerto di gratuiti e sciocchezze, poi risorge, fino al tie-break del terzo, chiuso 7 punti a 4.

Quest'oggi, in programma i due incontri di semifinale. Baghdatis affronta per la terza volta in carriera Istomin. Dopo i successi con Ferrer e Bolelli, Baghdatis è serio candidato alla finale sull'erba inglese. Lo score attuale racconta di una parità assoluta tra i due in campo. L'utima sfida risale all'Australian Open dello scorso anno, 64 75 64 Istomin, mentre il primo match è di cinque anni fa. A Mosca, 76 al terzo Baghdatis.

A seguire, Dolgopolov trova Querrey, incrocio di potenza e talento. La follia dell'ucraino, contro la forza dell'americano. Dolgopolov non incontra Querrey dal 2012. A Washington, doppio 64 Dolgopolov, a Winston-Salem 76 al terzo Querrey. Primo match, invece, nel 2011, a Sidney vittoria in due per Dolgopolov.