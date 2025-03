ATP Nottingham, fuori Seppi. Oggi Bolelli - Mannarino

Andreas Seppi esce di scena a Nottingham, battuto in due set da Yen-Hsun Lu, 64 63. Partita difficile per l'azzurro, giunto a palla break tre volte nell'arco dell'incontro, ma mai in grado di strappare la battuta a Lu. Basta un break per set a quest'ultimo per aggiudicarsi la partita.

Feliciano Lopez regola con un duplice 63 Fritz, ben più problemi riscontra Simon con Granollers. Il transalpino, perso il primo set, è costretto a due tiebreak - vinti a 3 e a 0 - per accedere al turno successivo. Terzo set anche per Dolgopolov, 76 67 64 a Andujar, mentre è sorprendente l'eliminazione di Viktor Troicki. Il serbo accusa la fatica e si arrende a Stakhovsky, nettamente. 64 62 per l'ucraino.

Thiem lascia la miseria di 4 giochi al tunisino Jaziri, stessa sorte per Chung con L.Mayer. 75 64 di Cuevas a Sela.

L'ultimo azzurro in tabellone, Simone Bolelli, affronta quest'oggi il francese Adrian Mannarino. Tra i due, è il primo confronto in carriera. Per Bolelli, ieri, una bella vittoria con lo slovacco Klizan.

Nel programma odierno, da seguire con attenzione la sfida tra Thiem e Dolgopolov, partita garanzia di bel tennis.

I risultati