ATP Nottingham, avanza Simone Bolelli

Buone notizie per il tennis azzurro. Simone Bolelli avanza al secondo turno a Nottingham, regolando con un perentorio 63 62 il nipponico Go Soeda, giunto al tabellone principale dopo un lungo percorso di qualificazione. I tre successi confezionati con Zhyrmont, Pavic e Krajinovic non bastano per incutere timore a un Bolelli attento e centrato, supportato da un ottimo servizio e bravo a sfruttare le occasioni raccolte nell'arco dei due set. Soeda si porta a palla break 5 volte, ma non riesce a strappare la battuta all'azzurro, che si mostra invece implacabile nei punti di maggior importanza.

Bolelli riesce a "rompere" il nipponico tre volte e entra nel campo con grande facilità, quando Soeda non può fare affidamento su una prima solida. Il giapponese mette a referto solo 5 punti con la seconda, 35%, mentre Bolelli registra un ottimo 10/16, 65%. Sei aces nel tabellino del tennista italiano, rinfrancato dal successo odierno, soprattutto in ottica Wimbledon.

Negli altri incontri già terminati, vittoria del colombiano Giraldo contro l'austriaco Haider Maurer, 61 16 61, sorpresa Sela (75 64 a Gimeno Traver), bella affermazione di Bedene (61 67 62 con Schwartzman).

Saluta il torneo Kyle Edmund, tennista di casa presente grazie a una wild card. Il britannico cede al tunisino Jaziri, 76 76.