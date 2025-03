Classifica ATP, invariate le prime dieci posizioni. Seppi scavalca Fognini

La quiete prima della tempesta. Il circuito maschile, di scena questa settimana a Nottingham, attende di misurarsi sull'erba di Wimbledon. I più forti giocatori al Mondo si preparano all'appuntamento dell'anno, mentre a Londra si svolgono i tradizionali turni di qualificazione. Novak Djokovic si presenta sul verde inglese da numero uno. Alle sue spalle Roger Federer, rinfrancato dal titolo conquistato ad Halle. In terza posizione, a inseguire Nole e Roger, Andy Murray, il re del Queen's.

La top ten, al termine dei tornei di Halle e del Queen's, non presenta variazioni e a ridosso dei tre tenori si trovano Wawrinka - fuori al Queen's con Anderson - Nishikori - fermato da un infortunio ad Halle - Berdych, Ferrer, Raonic, Cilic e Nadal.

Il primo sensibile mutamento in classifica si registra in quattordicesima piazza. Kevin Anderson, battuto da Murray in finale al Queen's, guadagna tre posizioni e si porta appunto al 14° posto. Scendono Feliciano Lopez (16°, -2) e Monfils (18°, -2), bene Troicki, 24° e Karlovic, 26°.

Il tennista della settimana è Andreas Seppi. L'azzurro, giunto ad Halle al cospetto di Federer, favorito dai ritiri di Monfils e Nishikori, ma in gran spolvero sull'erba, guadagna in un sol colpo 18 posti e scavalca Fognini, diventando così il primo tennista italiano. Seppi è n.27, Fognini 28 (-2). In casa azzurra, Bolelli è in 56° posizione (-1), Lorenzi in 88°.

Borna Coric, giovane croato, entra tra i primi 40 al mondo, n.39, Muller scala cinque posizioni ed n.43, Querrey ne perde 6 ed è ora al 44° posto.

I primi dieci:

1) Djokovic

2) Federer

3) Murray

4) Wawrinka

5) Nishikori

6) Berdych

7) Ferrer

8) Raonic

9) Cilic

10) Nadal