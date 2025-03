Queen's, riparte il match tra Murray e Troicki. Anderson attende di conoscere il secondo finalista

Andy Murray e Viktor Troicki, atto secondo. La pioggia rivoluziona il programma del Queen's e costringe gli organizzatori a concentrare le sfide nella giornata odierna. La sospensione di ieri porta a un doppio incontro quest'oggi. Al termine della partita tra il britannico e il serbo - alle 11 la discesa sul terreno di gioco - l'attesa finale, con il sudafricano Kevin Anderson pronto ad usufruire della stanchezza del rivale.

Si riparte dal 3-3 di ieri, con Troicki costretto ad affrontare l'ennesima palla break al servizio, dopo il rischio infortunio per una violenta scivolata sull'erba, con conseguente colpo alla spalla.

L'occasione è quindi ghiotta per Kevin Anderson, autore di una straordinaria prestazione in battuta contro il transalpino Gilles Simon. Mentre ad Halle, risuona la scarica di colpi di Karlovic, al Queen's è la tempesta sudafricana a scuotere il tabellone. 34 aces in tre set per domare il tennis di talento di Gilles Simon. 63 67 63 per Anderson al termine, 86% di punti conquistati con la prima, 0 palle break offerte nell'arco della partita.

A Simon non basta un coraggioso tie-break per rientrare nell'incontro, Anderson è intoccabile e il francese non riesce a scalfire il muro sudafricano. Resta, per Simon, un buon torneo, nobilitato dalla vittoria nei quarti con Milos Raonic. Per Anderson un percorso netto, condito dall'affermazione di lusso col recente vincitore di Parigi, Stanislas Wawrinka. Ora la finale, con Troicki, la rivelazione del 2015, o Murray, uno dei migliori giocatori al mondo sull'erba.