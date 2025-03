Risultato Federer - Karlovic in Atp Halle, Gerry Weber Open 2015 2-0 (7-6, 7-6)

Roger Federer - Ivo Karlovic = 7-6, 7-6

Per la semifinale tra Roger Federer e Ivo Karlovic è davvero tutto. Francesco Cammuca e la redazione tennis di Vavel Italia vi danno appuntamento con il live dell'altra semifinale tra Seppi e Nishikori. A tra poco!

Ovviamente, il nostro augurio è quello di vedere l'italiano in finale, sia per l'emozione di sfidare Federer sia per veder crescere ancor di più la fiducia di Andreas dopo un periodo decisamente poco fortunato.

A breve in campo Andreas Seppi e Kei Nishikori, che si sfideranno per scoprire chi sfiderà l'elvetico in finale domani.

Partita molto tirata, che Karlovic è riuscito a tenere in piedi con un servizio strepitoso (21 aces alla fine), ma che Federer ha giocato con grande concentrazione. Ne è la prova il fatto che i punti decisivi, ovvero quelli che hanno messo l'impronta elvetica sui due tie-break, sono stati giocati con grande intelligenza dal campione in carica di Halle, e senza la necessaria concentrazione dal giocatore croato.

VOLEÈ IN AVANZAMENTO E PUNTO DECISIVO PER ROGER FEDERER, CHE VINCE ANCHE IL SECONDO TIE-BREAK E VOLA ANCORA UNA VOLTA IN FINALE AD HALLE!

7-6 6-6 5-4 Brutta voleè di Karlovic, mini-break Federer

7-6 6-6 3-3 Si cambia campo dopo il mini-break di Federer e l'immediata reazione di Karlovic

7-6 6-6 Grande game di Federer, ancora tie-break

7-6 5-6 Karlovic sale a quota 20 aces e tiene il servizio

7-6 5-5 Federer torna a concedere punti al servizio, ma tiene

7-6 4-5 Lo svizzero risale da 40-0, ma è Karlovic a portare a casa il game

7-6 4-4 Ancora poco scampo per il croato sul servizio di Federer

7-6 3-4 Karlovic spinge anche con la seconda palla e chiude il game numero 20

7-6 3-3 Molto veloce il turno di battuta di Federer

7-6 2-3 Karlovic recupera da 0-30 e tiene il servizio

7-6 2-2 Annulla una palla-break e si salva Federer

7-6 1-2 Tiene ancora il servizio Karlovic, concedendo pochissimo a Federer

7-6 1-1 Federer tiene il servizio e chiude il game con un gran punto

7-6 0-1 Tiene agevolmente il turno di battuta Karlovic

QUATTRO PUNTI DI FILA PER ROGER FEDERER, CHE VINCE IL PRIMO SET AL TIE-BREAK

6-6 4-3 Passante vincente e mini-break di Federer

6-6 3-3 Si cambia campo in parità

6-6 Lo smash del croato spiazza Federer

6-5 40-0 Vicinissimo alla riga il dritto in avvicinamento di Karlovic

6-5 30-0 Ace di Karlovic

6-5 Risposta sbagliata e game Federer

5-5 40-15 Ace dello svizzero

5-5 15-15 Sbaglia in risposta Karlovic

5-5 0-15 Stecca di dritto Federer

5-5 Due aces di fila del croato

5-4 30-15 Ottima risposta di Federer

5-4 Sbaglia la voleè Karlovic, game svizzero

4-4 40-40 Passante vincente del croato

4-4 30-30 Karlovic prende in controtempo Federer

4-4 Tre aces di fila e parità

4-3 40-15 Ancora un servizio vincente

4-3 30-15 Sesto ace di Karlovic

4-3 15-15 Ottima risposta di Federer che sorprende Karlovic

4-3 Tiene ancora Federer, servizio e dritto perfetti in questo game

3-3 Ottimo game al servizio per Karlovic

3-2 Primo game ai vantaggi, vinto dallo svizzero

2-2 40-40 Sbaglia ancora a rete Federer

2-2 40-30 Stavolta non entra il passante a Karlovic

2-2 30-30 Serve and volley poco efficace di Roger, punto per il croato

2-2 30-15 Si apre bene il campo Federer

2-2 15-15 Gran punto giocato da Karlovic, che manda fuori giri l'avversario

2-2 Altro turno di battuta tenuto a 0 da Ivo Karlovic

2-1 Ancora pochi problemi per Federer

1-1 Karlovic parte subito forte al servizio

1-0 Turno di battuta tenuto senza problemi dallo svizzero

0-0 SI PARTE! Serve Roger Federer

La prima semifinale del Gerry Weber Open di Halle metterà di fronte Roger Federer e Ivo Karlovic. L'elvetico, oltre ad essere prima testa di serie qui in Germania, è stato l'uomo più rappresentativo nella storia di questo torneo, vinto per ben sei volte (tra cui le ultime due) ee in cui è arrivato in altre due occasioni in finale. La marcia di avvicinamento di Roger verso Wimbledon trova un avversario arcigno nella strada verso la finale ad Halle, con l'esperto lungagnone croato che venderà cara la pelle per mettere a segno la sorpresa.

Roger Federer aspettava con ansia la partenza della stagione su erba, in modo da prepararsi al meglio per dare la caccia al titolo di Wimbledon, il torneo che ormai sogna di vincere più di ogni altra cosa nonostante un palmares clamoroso. Saranno giorni fondamentali per capire le reali possibilità dello svizzero di trionfare nuovamente a Londra, ma intanto c'è da vincere questa gara per raggiungere la nona finale in quel di Halle.

Dall'altra parte, Ivo Karlovic spera di continuare a vivere una settimana straordinaria, con degli scalpi importanti messi a segno e un gioco che è tornato ad essere prorompente, favorito ovviamente dal servizio, che a dispetto dell'età che avanza continua a essere uno dei più performanti dell'intero circuito.

Il cammino dei due tennisti nel torneo

Il cammino di Federer verso questa semifinale ha rischiato di avere subito un intoppo, visto che è stato necessario il tie-break del terzo set per assistere alla vittoria al primo turno contro il padrone di casa Philip Kohlschreiber. Il secondo turno ha visto la vittoria dello svizzero in due set contro un altro giocatore temibile sull'erba, come Ernests Gulbis, mentre i quarti di finale hanno visto una vittoria abbastanza in scioltezza ai danni di un altro tedesco, Florian Mayer.

Il proverbiale servizio ha invece assistito alla grande Karlovic nel suo percorso qui ad Halle, già a partire dal primo turno, in cui è arrivata la vittoria in tre set contro Santiago Giraldo. Un altro successo in tre parziali, e ancora una volta dopo aver perso il primo al tie-break, ha consentito al croato classe 1979 di accedere ai quarti di finale, dove Karlovic ha confezionato una gran bella sorpresa, con la vittoria ai danni di Tomas Berdych: il ceco è stato letteralmente sotterrato dagli aces del croato, che a fine gara conterà addirittura 45 servizi vincenti. Si tratta del record assoluto per un incontro ATP al meglio dei tre set.

Cosa aspettarci

Roger Federer, dall'alto dei tanti precedenti contro Ivo Karlovic, conosce perfettamente ogni punto debole del suo avversario. Contro giocatori dalla struttura fisica simile, lo svizzero ha sempre giocato in modo da far fare tanti spostamenti, sia in orizzontale che in verticale, tentando anche qualche smorzata per togliere anche il ritmo a chi sta dall'altra parte della rete. Dall'altra parte, invece, Karlovic proverà a tenere gli scambi più corti possibili, anche se in risposta il croato non ha mai fornito delle prove incoraggianti, figuriamoci contro uno come Federer, che è molto abile nel servire e potrebbe anche cercare diverse variazioni. Ovviamente, sarà il serve & volley la base della quasi totalità dei punti che Ivo giocherà alla battuta, pertanto sul servizio del croato si giocheranno quasi certamente e solo scambi brevissimi.

La storia tra Federer e Karlovic parla di ben tredici incontri svoltisi attraverso undici anni. Il primo fu proprio su erba, sui campi più ambiti da ogni tennista, quelli di Wimbledon, dove Federer vinse in tre set. Questa sfida si è ripetuta cinque anni dopo, nel 2009, e anche in quel caso non cedette al croato nemmeno un set. In ogni caso, solo una volta Karlovic è riuscito a portare a casa una vittoria contro Federer: era il 2008, quando il croato vinse contro lo svizzero grazie a due tie-break, e proseguì nella sua corsa nel Masters di Cincinnati.