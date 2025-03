ATP Halle, quarti di finale: c'è Federer, Seppi trova Monfils

Sull'erba di Halle, Andreas Seppi, Tomas Berdych, Roger Federer, nomi, sguardi, protagonisti. Quattro incontri di singolare, otto giocatori pronti a sfidarsi per conquistare un posto in semifinale. Ad aprire il programma odierno, Tomas Berdych e Ivo Karlovic. Il ceco è uno dei papabili favoriti, il croato, ormai 36enne, una mina vagante su una superficie rapida come quella del Gerry Weber Open. Il passato racconta di sfide in equilibrio - 4-3 Karlovic i precedenti - con il croato capace di fermare Berdych a Doha nel 2014, prima di cedere a Shanghai, 63 64. In questa stagione, per Berdych un ulteriore passo avanti, in termini di consapevolezza e di tennis. Il pronostico è per il ceco.

A seguire, Janowicz - Nishikori. Giocatori dal profilo differente, al primo ballo di carriera. Un inedito che non permette raffronti col passato, anche se è difficile pensare a una vittoria del polacco, data la forma attuale di Nishikori. Il nipponico predilige altre cornici, ma è chiaramente di caratura superiore.

Roger Federer, il campione, nel suo giardino ospita il tedesco Florian Mayer. 5-0 Federer nei precedenti. Un Federer in costante crescita, dopo le fatiche d'esordio con Kohlschreiber. Un secondo turno convincente con Gulbis, concreto, privo di passaggi a vuoto. L'avvicinamento a Wimbledon procede tra ottimismo e cautela.

L'ultimo incontro in tabellone vede protagonista Andreas Seppi. Dalle emozioni con Robredo all'incontro col folle Monfils. Un match non proibitivo, visto il Seppi di Halle e il Monfils erbivoro. Il passato sorride a Gael, ma a Metz, nell'ultimo confronto datato 2012, a livello di semifinale, vittoria di Seppi.

Il programma:

Berdych - Karlovic

Nishikori - Janowicz

Federer - Mayer

Monfils - Seppi