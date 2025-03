Risultato Seppi - Monfils, Atp Halle, Gerry Weber Open 2015 2-0 (6-1, 1-0 rit.)

Andreas Seppi - Gael Monfils = 2-0 (6-1; 1-0 rit.)

Saranno Federer-Karlovic e Seppi-Nishikori le due semifinali del Gerry Weber Open del 2015. Per questa sera è davvero tutto. Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento a domani con il live delle due partite!

Domani l'altoatesino affronterà Key Nishikori in un match che si preannuncia scoppiettante. Seppi potrà sfruttare una maggiore freschezza fisica, con il giapponese che ha giocato quasi tre ore contro Janowicz.

Gara che dura meno di un'ora. Seppi passa in semifinale, la prima della sua carriera qui ad Halle, sfruttando il ritiro di Monfils, che resta a terra nel secondo gioco del primo set dopo essere scivolato sull'erba nel tentativo di recuperare una volèe di Andreas.

FINISCE IL MATCH! GAEL MONFILS SI RITIRA! ANDREAS SEPPI E' IN SEMIFINALE!

6-1 1-0 30-15 Ancora servizio, ancora col dritto entra Seppi.

6-1 1-0 15-15 Servizio e dritto in angolo per Seppi.

6-1 1-0 0-15 Passante di Monfils, aiutato dall'attacco di Seppi sulla figura del francese.

6-1 1-0 Ancora Break! Sembra oramai andata la gara. Con Seppi che spinge col dritto e Gael che non recupera.

6-1 0-0 40-15 Stecca ancora il francese, con Seppi che entra col dritto.

6-1 0-0 30-15 Servizio e dritto di Monfils, che però manda in rete.

6-1 0-0 15-15 Stecca condizionato dal rimbalzo del terreno.

6-1 0-0 0-15 Servizio e dritto per Gael.

Si riparte! Serve il francese.

Torna in campo Monfils, che però sembra molto claudicante. Parla con il suo angolo, ma non è ancora chiara la sua condizione fisica.

Intervento del fisioterapista in campo. Monfils sta testando l'uso della gamba destra, con il medico che opera sul ginocchio e sulla caviglia.

6-1 CHIUDE IL PRIMO SET ANDREAS SEPPI! 21 MINUTI DI GIOCO! INCIDE UNA CADUTA DI MONFILS NEL CORSO DEL SECONDO GIOCO!

5-1 40-15 Non risponde Monfils, che stecca col rovescio. Due set point.

5-1 30-15 Palla corta di Seppi che si spegne in rete.

5-1 30-0 Servizio e dritto per Andreas, che vola a due punti dal match.

5-1 15-0 Prima ottima di Seppi, non respinta da Monfils.

5-1 Ace! Chiude il primo game in meno di un minuto grazie a quattro prime di servizio.

5-0 40-15 Col servizio Monfils riesce a guadagnare tre punti di fila.

5-0 Servizio e dritto vincente, con Monfils che esce dal campo prima che Seppi colpisca col dritto. Arrivano i primi fischi.

4-0 40-0 Undici punti di seguito per l'italiano. Che ha l'occasione per chiudere anche il quinto gioco.

4-0 30-0 Manda larga la risposta col rovescio. Rinuncia a giocare il francese.

4-0 15-0 Ancora fermo in risposta Monfils. Che sbaglia mandando in rete.

4-0! CHE PARZIALE DI ANDREAS! BACK DI ROVESCIO TRA LE GAMBE DI MONFILS CHE SBAGLIA LA VOLEE!

3-0 40-0 CHE RISPOSTA DELL'ALTOATESINO CHE STA LEGITTIMANDO IL VANTAGGIO! TRE PALLE BREAK!

3-0 30-0 Risposta aggressiva di Andreas e Monfils che sbaglia col dritto.

3-0 15-0 Che passante di Seppi! Di rovescio in corsa. Fantastico.

Torna in campo Gael, che non sembra avere particolari problemi alla caviglia. Si riparte 3-0 e servizio per il francese.

3-0 Chiude Seppi, con Monfils che chiede l'intervento del fisioterapista e torna negli spogliatoi forse per una fasciatura!

2-0 40-15 Ancora un errore del transalpino in risposta.

2-0 30-15 Buona prima all'incrocio delle righe, non risposta dal francese.

2-0 15-15 Sbaglia ancora Monfils con il rovescio, ma brutta sensazione per il francese che non si muove in risposta.

2-0 0-15 Scappa il rovescio ad Andreas, che parte ancora sotto al servizio.

2-0 CHE SCAMBIO!!!! PASSA SEPPI! CHE DOMINA COL DRITTO E CHIUDE COL LA VOLEE A RETE! Monfils resta contuso dopo la scivolata in recupero, ma torna in campo.

1-0 40-30 Attacca Seppi col back di rovescio, Monfils passa con il lob.

1-0 40-15 Ace di Monfils. Il primo del match.

1-0 40-0 Che scambio per Andreas! Si apre il campo col rovescio, chiude col dritto e poi con lo smash!

1-0 30-0 Malissimo in uscita dal servizio Monfils. Sbaglia col dritto di un metro lungo.

1-0 15-0 Rovescio profondo di Seppi in lungoriga, Monfils perde troppo campo e manda in rete.

1-0 Tiene il servizio dopo aver concesso quattro palle break! Servizio, dritto e smash.

0-0 Ad-40 Non sfrutta Monfils la palla break, e Seppi va avanti con la palla corta dopo un'ottima prima di servizio.

0-0 40-Ad Palla break ancora per il francese, con Seppi che sbaglia di dritto.

0-0 40-40 Salva anche la terza Seppi, anche se è Monfils a sbagliare e non capitalizzare l'occasione.

0-0 30-40 Sbaglia anche Monfils in recupero. Due palle break salvate.

0-0 15-40 Rimbalzo fasullo sulla seconda di Seppi. Primo ace.

0-0 0-40 Tre palle break. Si apre bene il campo col dritto, poi sbaglia mandando in rete.

0-0 0-30 Profondo il dritto incrociato di Monfils. Sbaglia ancora Seppi.

0-0 0-15 Sbaglia col rovescio Andreas. Primo punto per Monfils.

SI PARTE! SEPPI AL SERVIZIO!

19.07 Finito il riscaldamento! A breve l'inizio del match!

Appena entrati in campo Andreas Seppi e Gael Monfils, che sono pronti al sorteggio e poi alle ultime fasi di riscaldamento. Poco meno di dieci minuti al match.

19.00 Queste le statistiche del match appena concluso tra Federer e Mayer.

18.55 A breve in campo anche Seppi e Monfils, che chiuderanno la giornata di Halle decretando il quarto ed ultimo semifinalista che si unirà a Karlovic, Nishikori e Federer.

18.50 Questa l'esultanza di Federer al termine del match contro Mayer. Sempre composto l'elvetico, che ha deciso il match nel primo set e nel tie break del secondo grazie ad un elevatissima percentuale di prime in campo.

18.45 Dopo Ivo Karlovic e Key Nishikori, il terzo semifinalista dell'edizione del 2015 del Gerry Weber Open sarà Roger Federer, che ha superato 6-0 7-6 Florian Mayer.

18.35 In attesa del match tra il nostro Seppi e Monfils, sono in campo, sul centrale Federer e Mayer. Segui il live del match con noi cliccando qui.

18.30 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale dell'Atp di Halle. Dopo le emozioni del match tra Roger Federer e Florian Mayer che si è appena concluso, sempre dal centrale di Halle vi raccontiamo il quarto ed ultimo quarto di finale del Gerry Weber Open, che vedrà sfidarsi Andreas Seppi e Gael Monfils. Da Andrea Bugno e dalla redazione di tennis di Vavel Italia, il più cordiale augurio di un buon pomeriggio insieme a noi.

L'ultimo incontro in tabellone vede protagonista Andreas Seppi. Dalle emozioni con Robredo all'incontro col folle Monfils. Un match non proibitivo, visto il Seppi di Halle e il Monfils erbivoro. Il passato sorride a Gael, ma a Metz, nell'ultimo confronto datato 2012, a livello di semifinale, vittoria di Seppi.

Andreas Seppi osserva il lob difensivo di Tommy Robredo spegnersi oltre la linea di fondo. Non alza le mani l'azzurro, non esulta, il contegno è evidente, le emozioni si scatenano all'interno, mesi di sofferenze, fino al momento della catarsi. Seppi ottiene il secondo successo consecutivo sull'erba, dopo 4 mesi riesce a ripartire, con forza, approdando per la prima volta in carriera nei quarti ad Halle. Una gara dai due volti per l'altoatesino, che vince facile sciorinando un gran tennis nel primo parziale, viene rimontato dalla foga tennistica dello spagnolo, prima di tornare a dominare e chiudere il match.

Dalla parte opposta un Gael Monfils che non ha mai sopportato più di tanto l'erba. Lo ritroviamo dopo una settimana, quando raccontammo la sfida in semifinale contro Nadal a Stoccarda. Tappe di avvicinamento al torneo di Wimbledon che il francese mal digerisce e che gioca con poca voglia. Qui Seppi deve spingere, sfruttando le scarse doti erbivore del transalpino, anche se al cospetto del talento di Gael il folle, c'è poco da star tranquilli.

L'altoatesino che sta dimostrando di essere in un grande periodo di forma ha battuto facilmente al primo turno Tommy Haas, 7-5, 6-2, prima di superare gli ottavi, come detto, contro Robredo in tre set.

Percorso netto per Gael invece, che ha superato entrambi gli incontri senza concedere un set agli avversari. Il primo, Lucas Rosol, è stato liquitado in un'ora (6-3, 6-4), mentre il secondo, ieri, è stato il kazako Kukushkin, con maggiori difficoltà (7-6, 6-4).

La continuità che Seppi sta mostrando al servizio come nei colpi di rimbalzo potrebbero essere un punto a suo favore, anche se le doti tecniche di Gael non si discutono. Il match verterà su un tema principale per Seppi, che per portare a casa il match non dovrà far entrare in partita ed in ritmo il francese, potenzialmente superiore. Spingere dunque dall'inizio per provare ad irretire le resistenze, già poche, di Monfils. L'altalena di emozioni e di tennis del transalpino offrono chance all'altoatesino di poter portare a casa uno scalpo importante, sperando che l'erba possa aiutarlo in questa piccola impresa. Gara aperta a qualsiasi risultato. .

Seppi - Robredo era un po’ la tua bestia nera, ci avevi perso quattro volte di fila nelle ultime quattro partite. È stato un bel test: "Le ultime quattro partite se non ricordo male le ho perse tutte al terzo, le ultime due essendo avanti d’un break. Anche oggi, match point nel tiebreak. Con lui ho sempre brutti ricordi, forse sarà per questo che divento più teso del normale e faccio fatica a chiudere. Anche perché lui è uno che non molla mai e ti fa giocare tante palle. Buono essere riuscito a vincere, nonostante abbia perso un secondo set un po’ così". Questa è forse una delle tue stagioni migliori, con alti e bassi dovuti al tuo infortunio. Sei ai quarti di finale, si può dire che la tua stagione riparte dall’erba di Halle? "Sicuramente l’inizio stagione è stato fantastico per me. Poi un po’ peccato per la terra, avevo anche saltato Miami per avere più tempo per prepararla. Può succedere un infortunio, non è che ne ho avuti tanti negli ultimi anni. Adesso spero di poter giocare di nuovo con continuità, l’erba mi piace. Il prossimo turno? Da Monfils non sai mai cosa aspettarti. Ti può fare un match pazzesco, ma ti può dare anche un po’ più di spazio".

Non favorevoli i precedenti alll'italiano Seppi, che in carriera ha incontrato 5 volte il francese perdendo quattro dei cinque match. Quattro sono gli incontri nel circuito, a Doha, Marsiglia e Tokyo ha vinto Gael, mentre l'ultimo incontro è andato ad Andreas, vincente nel 2012 in semifinale a Metz in tre set (3-6, 6-1, 6-4).

