Risultato Federer - Mayer , Atp Halle, Gerry Weber Open 2015 2-0 (6-0, 7-6)

Match che ha avuto da dire soltanto nel secondo parziale, quando Federer non è riuscito ad entrare nel servizio del tedesco, che invece ha peccato di cinismo nei due game di servizio non perfetti di Roger. Una partita a senso unico nel primo set e nel tie break, che ha dimostrato la sua superiorità ed il suo feeling con questo torneo.

6-0 7-6 CHE RISPOSTA! CHIUDE COSI' ROGER CHE BATTE PER LA SESTA VOLTA IN CARRIERA MAYER SU SEI INCONTRI E VOLA ALLA UNDICESIMA SEMIFINALE AD HALLE IN TREDICI APPARIZIONI A QUESTO TORNEO! SPLENDIDO ROGER!

6-0 6-6 6-1 NONO ACE! CINQUE MATCH POINT!

6-0 6-6 5-1 Ace! Ottavo del match per Federer. Due punti dal match per l'elvetico.

6-0 6-6 4-1 Risposta lunga per Federer. Primo punto per Florian nel tie-break.

6-0 6-6 4-0 Sbaglia col dritto Mayer. Doppio mini break. Adesso si fa durissima.

6-0 6-6 3-0 Non chiude Federer nè con la volèe, nè con lo smash, ma il recupero di Mayer si spegne sul nastro. Anche sfortunato.

6-0 6-6 2-0 Servizio e dritto a sventaglio in contropiede.

6-0 6-6 1-0 Primo mini-break per Roger, che spinge col dritto dopo una risposta perfetta col back sulla riga e conquista il primo punto.

6-0 6-6 SARA' IL TIE BREAK A DECIDERE IL SECONDO SET! QUANDO SCOCCA L'ORA ESATTA DI GIOCO, FEDERER CHIUDE CON IL BACK DI ROVESCIO AIUTATO DAL NASTRO!

6-0 5-6 30-15 Seconda profonda per Federer, con Mayer che manda in rete la risposta.

6-0 5-6 15-15 Rimedia con la prima centrale. Non risponde Mayer

6-0 5-6 0-15 Doppio fallo. Il terzo del match per l'elvetico.

6-0 5-6 Mayer si garantisce il tie-break col dritto ad incrociare il campo. Federer manda out il recupero e servirà per restare nel set.

6-0 5-5 0-40 Stecca di Federer, che sembra pensare già al turno di servizio.

6-0 5-5 0-30 Ace di Mayer. Federer chiama il falco ma la palla pizzica la riga.

6-0 5-5 0-15 Anche per Mayer serve e schiaffo di rimbalzo a rete.

6-0 5-5 Chiude col dritto all'incrocio delle righe Federer, tenendo a zero il game di servizio.

6-0 4-5 30-0 Due serve and volley di seguito vincenti per Federer.

6-0 4-5 Si salva con la prima di servizio. Non ha saputo sfruttare l'occasione Federer sulla palla break.

6-0 4-4 40-Ad Altro errore di dritto, questa volta in rete, per Federer.

6-0 4-4 40-40 Brutto errore di Federer che non legge il servizio esterno di Mayer e manda in corridoio.

6-0 4-4 Ad-40 Palla break! la prima del secondo set, dopo un grave errore col dritto.

6-0 4-4 40-40 Game duro per Mayer, che sbaglia col dritto dopo un errore di Federer col back di rovescio.

6-0 4-4 30-30 Attacca Federer a rete, non chiude con la volèe ma Mayer non trova la palla.

6-0 4-4 15-15 Leggermente largo il passante di rovescio di Federer, che ha avuto l'occasione per passare.

6-0 4-4 15-0 Back di rovescio in controtempo fantastico di Roger, che chiude con lo smash a rete.

6-0 4-4 Ancora il servizio ad uscire da sinistra. Mayer non risponde. Nono game.

6-0 3-4 40-30 Serve and volley per Roger. Eseguito perfettamente.

6-0 3-4 30-30 Dopo un errore col dritto, Roger mette a posto le cose con l'ace.

6-0 3-4 15-15 Piccolo passaggio a vuoto di Federer, che però recupera col solito servizio.

6-0 3-4 Chiude con l'attacco controtempo e la volèe a rete. tenendo a zero il servizio.

6-0 3-3 0-30 Buon passante di Mayer con il rovescio, che beffa l'attacco di Federer troppo centrale per impensierirlo.

6-0 3-3 Chiude col dritto e la volèe Federer. Bel set, in equilibrio.

6-0 2-3 40-30 Prima con il servizio vincente l'elvetico, poi Mayer grazia Federer con il rovescio lungo.

6-0 2-3 15-30 Ottima soluzione di Mayer con la volèe di rovescio molto liftata, con Federer che non trova la palla e concede una potenziale occasione.

6-0 2-3 Tiene il servizio Mayer senza problemi, a 15, con Federer che non riesce più ad entrare nel servizio del tedesco come nel primo set.

6-0 2-2 0-30 Che mano Mayer! Pennella il primo punto con una palla corta fantastica, poi Federer sbaglia col rovescio steccando.

6-0 2-2 Due servizi vincenti a chiudere il quarto game. Nonostante qualche difficoltà, Roger con la prima di servizio fa ciò che vuole.

6-0 1-2 40-40 Altro game ai vantaggi, con l'elvetico che manda in corridoio col dritto.

6-0 1-2 40-30 Fantastico cross di dritto dopo aver fatto correre Mayer in lungo ed in largo per il campo.

6-0 1-2 30-15 Eccolo il primo punto sulla prima di Federer. Mayer si arrampica come può per colpire col dritto in risposta, passando Roger che aveva seguito a rete. Nei primi due colpi, ovviamente, due servizi vincenti.

6-0 1-2 Chiude con la volèe Mayer, con Federer che stava per recuperare un punto già perso dopo lo smash di Florian a rete.

6-0 1-1 15-30 Si salva con la prima di servizio Mayer, che nonostante un'ottima percentuale (77%) in campo, non riesce ad incidere con i colpi a rimbalzo. Anche perchè Federer non glielo permette.

6-0 1-1 15-0 SPLENDIDO PUNTO DI FEDERER! MAYER RECUPERA E CERCA IL PASSANTE DI ROVESCIO, CAPOLAVORO DI FEDERER COL LA VOLEE!

6-0 1-1 Federer è una macchina! 14/14 i punti di Roger con la prima di servizio. Fatica un pò in questo game per tenerlo, ma chiude con due ace ai vanatggi.

6-0 0-1 Primo gioco per Mayer, che chiude con il servizio.

6-0 0-0 40-30 Ancora palla break per Federer, che sfrutta due errori di Mayer.

6-0 CHIUDE FEDERER! SERVIZIO E DRITTO IN CROSS SPLENDIDI DAL CENTRO DEL CAMPO! NON C'E' PARTITA! 19 MINUTI!

5-0 30-0 Servizio vincente per chiudere il primo punto. Dritto e volèe per il secondo. Non si gioca ad Halle. Un uomo solo in campo.

5-0 Non chiude alla prima palla break Federer che ne guadagna un'altra ai vantaggi e chiude con il dritto che si apre il campo e la volèe a rete. Tutto troppo semplice.

4-0 40-30 Ancora Federer col dritto che attacca lungoriga prima di scendere a rete. Non passa Mayer col rovescio che si spegne in rete.

4-0 15-0 Irretito Mayer che si fa sorprendere in risposta, ancora col back.

4-0 Chiude a 15 il game lo svizzero, che con il servizio sta decidendo il match. 11 minuti per chiudere quattro giochi! Spaziale!

3-0 15-0 Ace di Federer! Inizia bene il quarto gioco.

3-0 IMPRESSIONANTE ROGER! ANCORA AGGRESSIVO IN RISPOSTA, POI CHIUDE COL PASSANTE DI DRITTO!

2-0 40-0 Ancora la risposta! Ingiocabile Roger.

2-0 30-0 In fotocopia il secondo punto. Risposta col back di rovescio sul dritto di Mayer, con Federer che chiude con la volèe di rovescio.

2-0 15-0 Risponde col back Federer attaccando dal primo colpo, con Mayer che sbaglia mandando lungo il rovescio.

2-0 Tiene il servizio, ed il break, Federer, che vola 40-0 grazie ad un ace e ad una buona percentuale di prime, prima di chiudere con la stop volley a rete, con Mayer che si è reso protagonista di un passante in corsa fantastico di dritto

1-0 SUBITO BREAK PER FEDERER! INIZIA MALE FLORIAN AL SERVIZIO! SUL 30-30 MAYER ATTACCA DOPO IL SERVIZIO, ESPONENDOSI AL PASSANTE DI ROGER. QUESTO IL PUNTO DECISIVO.

0-0 SI PARTE! INIZIA L'INCONTRO CON MAYER AL SERVIZIO!

Dopo Karlovic, il secondo semifinalista è il giapponese Nishikori. Adesso è tempo di Roger Federer e Florian Mayer.

17.19 CHIUDE NISHIKORI! CONQUISTA LA VENTOTTESIMA SEMIFINALE IN CARRIERA E SFIDERA' DOMANI IL VINCENTE TRA SEPPI E MONFILS!

17.15 Si battaglia sul centrale di Halle, ma sia Janowicz che Nishikori, nonostante qualche difficoltà di troppo, tengono il servizio. Il giapponese servirà per il match.

17.06 Tengono il servizio entrambe. 4-2 per Nishikori, terzo set.

16.58 Assurdo! Altro break! Game sciagurato del polacco, che sbaglia tutte le scelte e perde a zero il servizio. 3-1 Nishikori.

16.54 Gara semplicemente PAZZA! Janowicz restituisce il break appena subito. Palla corta di Nishikori che non chiude, col polacco che recupera col rovescio e piazza il vincente lungoriga.

16.50 BREAK NISHIKORI AL SECONDO GAME DEL TERZO SET! DOPO AVER TENUTO IL SERVIZIO NEL PRIMO, IL GIAPPONESE CHIUDE IL GAME DOPO UNO SCAMBIO DURISSIMO DURATO 20 COLPI!

16.38 JANOWICZ SI AGGIUDICA IL SECONDO SET! CHIUDE AL DODICESIMO GIOCO E IMPATTA NEL COMPUTO DEI SET!

16.31 Sale di colpi il match. La partita diventa bellissima. Entrambe i tennisti cercano il vincente a tutti i costi, sfidandosi a colpi di martellate col dritto, alternate perfettamente a dei cambi di gioco con il back. La spunta Janowicz ai vantaggi e sale 6-5 e servizio dopo un game durato 8 minuti.

16.23 CONTROBREAK NISHIKORI! JANOWICZ SBAGLIA LA SMORZATA E CONSEGNA TRA LE MANI DEL GIAPPONESE IL 5 PARI! CLAMOROSO!

16.17 Dritto di controbalzo di Nishikori spaventoso! Serve al giapponese per chiudere il proprio game di servizio e restare aggrappato al secondo set. 5-4 e servizio, quando si tornerà dalla pausa, per Janowicz, che può chiudere il secondo set.

16.10 Molto più incisivo Janowicz in questa fase del match, con Nishikori che sembra faticare troppo contro la potenza dei colpi del polacco. 4-3 e servizio per Jerzey

16.00 Si torna a Nishikori-Janowicz. Secondo set che sembra viaggiare, come il primo, sui binari dell'equilibrio. Il polacco di riscatta da un primo set soporifero breccando il giapponese nel quinto game e sale 3-2.

15.40 ACCELERA NISHIKORI COL ROVESCIO DOPO UNO SCAMBIO DURISSIMO E CONQUISTA IL PRIMO PARZIALE!

15.38 Grande punto di Nishikori che con due volèe perfette vola verso il set point.

15.33 - Torna avanti 5-4 il giapponese che tiene il servizio, ha avuto bisogno dei vantaggi però! 5-4 ora la situazione, Janowicz va a servire per tenere in vita il primo set!

15.28 - Arriva il punto del 4-4 per Janowicz, con un diritto che bacia la linea di fondo!

15.25 - La situazione attuale vede il giapponese in vantaggio 4-3 nel primo set, con il polacco che ora serve per l'ottavo game, alla caccia del 4-4.

14.50 E' iniziata la sfida tra Nishikori e Janowicz sul centrale che anticiperà la sfida tra Roger Federer e Mayer.

14.40 Si apre con una sorpresa il pomeriggio sul centrale di Halle. Dopo quasi tre ore di battaglia, Ivo Karlovic ha superato Tomas Berdych in tre combattutissimi set. La gara si è appena conclusa, con Karlovic che ha fatto segnare il record di tutti i tempi di ace in una gara atp: sono 45 i servizi vincenti del gigate croato, che ha chiuso con il punteggio di 7-5, 6-7 (8), 6-3. Una prova che manda Karlovic in semifinale dove sfiderà il vincente tra Nishikori e Janowicz, che si sfideranno a breve.

14.30 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale dei quarti di finale del torneo di Halle, il Gerry Weber Open. Quest'oggi vi portiamo sul campo centrale del torneo teutonico, dove scenderanno in campo Roger Federer, numero uno del torneo e Florian Mayer, istrionico tennista che sull'erba può sempre far male. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, il più cordiale augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Roger Federer e Florian Mayer arrivano al match dopo aver superato entrambi a fatica il primo turno, rispettivamente contro Philip Kohlschreiber e Struff in tre set. Il match più spettacolare fin qui del torneo ha visto Federer prevalere sull'idolo di casa tedesco soltanto al tie-break del terzo set, 7-6 (8), 3-6, 7-6 (5). 6-2, 0-6, 7-6(4), invece per Mayer contro la wild card austriaca.

Molto più tranquillo il match di ottavi di finale per i due tennisti, che si sono sbarazzati tranquillamente, o quasi, di Ernest Gulbis per 6-3, 7-5 Federer, mentre Mayer ha avuto la meglio di Steve Johnson 6-3, 7-6(4).

Non è stato un torneo tranquillo per Roger Federer, che nel corso del torneo, oltre alle difficoltà tattiche e tecniche viste contro Kohlschreiber, ha dovuto affrontare anche numerosi problemi fisici, chiamando anche il fisioterapista nel corso del secondo set. "Mi ha solo dato degli antidolorifici. Ho avvertito alcuni dolori generici, ma niente di preoccupante, Venerdì (oggi) spero di star bene" ha detto Federer al termine del match. Sicuramente il giorno di pausa di ieri ha giovato all'elvetico per recuperare al meglio in vista del match.

Mayer partecipa al Gerry Weber Open dopo aver visto precipitare il suo Ranking al 614 posto a marzo di quest'anno a seguito di una pubalgia che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per un anno. Ciò nonostante la carriera di Florian è stata, oltre che falcidiata dagli infortuni, anche molto gloriosa. Due volte in quarti di finale a Wimbledon, sfruttando al meglio le caratteristiche di gioco sull'erba (2004 e 2012) e ben quattro volte qui ad Halle, cinque con quella di quest'anno. 0-4 per lui (2006-2007-2011, 2013), che fa il pari con i precedenti che lo legano agli scontri diretti contro Roger che vedremo successivamente.

Il gioco di Mayer si basa molto sul lavoro costante durante la gara e nello scambio singolo e sulla varietà dei colpi piuttosto che sul gioco di potenza. Sfrutta come nessun altro le palle sporche, il che è spesso usato come accezione dispregiativa per un tennista ma si adatta perfettamente al al gioco di Mayer e ai colpi che disegna, che sono un mix di spin, slices, passanti, lungolinea e tiri diretti all'angolo, con l'intento di far correre quanto più possibile il suo avversario.

Ha spesso usato questo tipo di gioco contro coloro che giocano genericamente servizio e dritto, come Johnson, e soprattutto quando gioca sull'erba che esalta questo tipo di gioco più di ogni altra superficie. Tuttavia, contro un giocatore all-round come Roger Federer, sette volte campione ad Halle, potrebbe essere troppo esposto a dei rischi contro i colpi di rimbalzo di Roger. Il pronostico è tutto a favore di Federer, a meno che il dolore non aumenti.

Roger Federer ha presentato così il match odierno, rendendo omaggio alle qualità erbivore del suo avversario: "Florian è uno dei miglior giocatori sull'erba, è stato anche già due volte a Wimbledon nei quarti di finale, il che è una dura prova e testimonia il suo valore. Sull'erba resta un avversario molto pericoloso".

Per Mayer, ovviamente, la solita immensa adulazione nei confronti dell'idolo di una vita. Mayer è già visibilmente emozionato solo al pensiero di trovarsi Federer dall'altra parte della rete: "Domani giocherò contro il mio idolo, sono questi i momenti che ho aspettato per tutta la carriera. Giocherò spensierato, molto sciolto. Non ho nulla da perdere contro Roger. E' inevitabilmente il grande favorito".

Come quasi la totalità degli sfidanti di Roger nel circuito Atp, Mayer parte ovviamente sotto nei precedenti con l'ex numero uno del Ranking Mondiale. 5-0 per l'elvetico, che ha concesso soltanto due set nelle cinque gare fin qui disputate. Due di questi cinque match sono stati giocati proprio sul centrale di Halle, nel 2005 e nel 2012 ed entrambe le volte Federer ha vinto in due set, 6-2, 6-4 e 6-4, 7-5.