Queen's, fuori Wawrinka. Oggi Murray - Verdasco

Si completa, al Queen's, il quadro dei quarti di finale. Nella giornata odierna, sono infatti previsti quattro incontri di singolare, tutti in programma sul Campo Centrale. L'attrazione principale è Andy Murray. La testa di serie n.1 si trova al cospetto dello spagnolo Verdasco, sull'erba non un avversario proibitivo. Dopo la cavalcata in rosso, Murray è chiamato alla conferma su una superficie diversa, più insidiosa, domata in passato. Con l'eliminazione prematura di Rafael Nadal, ovvio che le attenzioni siano poste sul britannico.

Ad aprire, Grigor Dimitrov. Il bulgaro non vive il miglior momento di forma. Dopo un primo turno di rincorsa contro il gigante americano Querrey, Dimitrov deve confrontarsi con il lussemburghese Gilles Muller.

A completare il pomeriggio, il bombardiere a stelle e strisce Isner e l'atipico Feliciano Lopez, prima della chiusura dedicata a Marin Cilic e Viktor Troicki. Proprio quest'ultimo incontro è tra i più attesi, perché Cilic muove i primi passi verso lidi importanti, dopo mesi difficili, e Troicki è fuor di dubbio uno dei tennisti più in forma del circuito da settimane.

Nella giornata di ieri, da registrare l'eliminazione di Stanislas Wawrinka. Anderson regola Wawrinka in due set, con un doppio tie-break. Nel primo set, Wawrinka ha due opportunità per allungare, "rompendo" il rivale, ma Anderson è bravo ad arrampicarsi al prolungamento. Nel tie-break, 5-1 Anderson, Wawrinka rientra fino al 5-4, ma è costretto poi a cedere. Svolgimento differente nel secondo parziale. In risposta, Anderson crea problemi a Wawrinka, per due giochi consecutivi giunge a palla break, ma non riesce a concretizzare. Si arriva, ancora una volta, al prolungamento. Anderson sale fino al 6-3, con tre match-point a disposizione. Wawrinka ne annulla due col servizio e uno in risposta. Da qui è battaglia di servizi, punto a punto, tra match-point sudafricani e set-point svizzeri. La svolta sull'11-10. Wawrinka ha due servizi per chiudere, ma deraglia incredibilmente. Anderson si prende la partita.

Negli altri incontri disputati, successo al terzo per Raonic con Gasquet, facile affermazione per Simon con Kokkinakis e "scoppola" di Garcia-Lopez all'incostante Dolgopolov.

I risultati di ieri:

Anderson - Wawrinka 76 76

Raonic - Gasquet 64 67 61

Simon - Kokkinakis 64 62

Garcia-Lopez - Dolgopolov 63 76

Il programma di oggi:

Muller - Dimitrov

Murray - Verdasco

Isner - F.Lopez

Cilic - Troicki

HALLE - Il programma:

Janowicz - Falla

Brown - Nishikori

Robredo - Seppi

Kukushkin - Monfils