Nadal shock al Queen's, Seppi sorride ad Halle

Prosegue il viaggio dei protagonisti dei due tornei, previsti per la seconda settimana di eventi sull'erba d'Europa. Ad Halle e sui campi del Queen's di Londra ci sono state le conferme per alcuni giocatori, ma non sono mancate le sorprese.

È il caso del match vinto da Alexandr Dolgopolov ai danni di Rafael Nadal, che dopo aver avuto la meglio nel torneo di Stoccarda abdica immediatamente in terra inglese. Lo spagnolo prosegue nel suo momento non felicissimo, cedendo in tre set contro il redivivo ucraino, il quale sta cercando di risalire la china dopo mesi difficili, e lo sta facendo sull'erba, la sua superficie preferita. Prosegue spedito, invece, il passo di Marin Cilic, Grigor Dimitrov, Stanislas Wawrinka e dell'uomo più atteso nella terra di Albione, Andy Murray. Il vincitore dello US Open 2014 ha superato Adrian Mannarino in tre set, così come ha fatto il detentore del titolo del Queen's contro Sam Querrey. Più facili le affermazioni del vincitore dell'ultimo Roland Garros contro Nick Kyrgios, e del già citato Murray contro Yen-Hsen Lu. A proposito del torneo di Stoccarda, vinto da Nadal, sorride anche il finalista Viktor Troicki, che batte Mathieu.

Questi i risultati delle gare odierne:

Cilic b. Mannarino 7-6 3-6 6-2

Lopez b. Sousa 6-3 6-4

Murray b. Lu 6-4 7-5

Kokkinakis b. Chardy 6-7 6-2 6-4

Simon b. Goffin 6-7 7-5 6-2

Dolgopolov b. Nadal 6-3 6-7 6-4

Dimitrov b. Querrey 4-6 6-3 6-4

Troicki b. Mathieu 7-6 1-6 6-4

Muller b. Youzhny 6-7 6-4 7-6

Wawrinka b. Kyrgios 6-3 6-4

Isner b. Donaldson 7-6 6-4

Ad Halle, dopo la sofferenza di Federer, sorridono anche gli altri protagonisti. Tomas Berdych supera agevolmente Victor Estrella, Kei Nishikori combatte ma supera in due set tirati Dominic Thiem e Gael Monfils sfrutta le proprie doti atletiche per aver ragione di Lukas Rosol. Sorride anche l'Italia con la vittoria di Andreas Seppi, che rientra alla grande sull'erba tedesca battendo l'idolo locale Tommy Haas, mentre altri due specialisti della superficie come Ivo Karlovic ed Ernests Gulbis passano il turno battendo rispettivamente Santiago Giraldo e Sergiy Stakhovsky.

Questi i risultati delle gare odierne:

Berdych b. Estrella 7-5 6-3

Robredo b. Berankis 6-4 6-7 7-6

Janowicz b. Cuevas 6-3 6-4

SEPPI b. Haas 7-5 6-2

Monfils b. Rosol 6-3 6-4

Kukushkin b. Vesely 6-1 6-7 7-5

Gulbis b. Stakhosky 6-4 7-6

Karlovic b. Giraldo 6-7 6-4 6-4

Johnson b. Tomic 6-3 7-6

Nishikori b. Thiem 7-6 7-5