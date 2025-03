ATP Halle, tocca a Nishikori e Berdych. Seppi trova Haas

Un sospiro accoglie la chiusura di Roger Federer. La risposta di Kohlschreiber si spegne in rete, il Re trema, ma avanza, e il pubblico concede l'applauso al figlio prediletto.

Federer, oggi, osserva con attenzione i rivali più pericolosi, in attesa di scoprire il prossimo avversario. Sul campo n.9, Ernests Gulbis duella con l'ucraino Stakhovsky. Il premio, per il vincitore, è proprio Roger Federer.

Il piatto più interessante sul Campo Centrale. Kei Nishikori "assaggia" l'erba, in cerca di conferme. La superficie non aiuta lo stile del nipponico, più adatto alla terra. L'ostacolo, al via, non è di semplice soluzione. L'austriaco Thiem può creare grattacapi a Kei.

A seguire, Monfils, bloccato a Stoccarda da Nadal, con Rosol. Il terzo incontro interessa da vicino il tennis italiano. Andreas Seppi scende in campo con Tommy Haas. Seppi punta a ritrovare fiducia, Haas cerca gli ultimi colpi di pennello da incastonare in un quadro già ricco. Al tramonto di giornata, Berdych trova l'esperto Estrella Burgos.

Sul campo n.1, Johnson e Tomic nel primo match in programma. A ruota, Vesely - Kukushkin, Cuevas- Janowicz e infine Robredo - Berankis. Ivo Karlovic, sul 2, prova a respingere il colombiano Giraldo.