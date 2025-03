ATP, top ten immutata. Avanzano Troicki e Mahut, Nadal resta in decima posizione

La prima settimana sul verde non regala particolari scossoni in classifica. Il ranking ATP non presenta, nelle prime dieci posizioni, alcuna novità. Diversi giocatori di primo piano, da Djokovic a Federer, scelgono di recuperare energie importanti in vista della campagna sull'erba, "snobbando" i tornei inaugurali.

Chi gioca è invece Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il titolo a Stoccarda e rinsalda la decima posizione, pronto a risalire la corrente nelle prossime settimane. Viktor Troicki, battuto da Rafa in Germania, continua a crescere e si porta alla posizione n.25, registrando un ulteriore progresso di 3 caselle negli ultimi 7 giorni.

Balzo deciso del transalpino Mahut, autore di un'ottima performance a 's-Hertogenbosch. Il francese si assesta in 60° piazza, +37 rispetto alla precedente classifica. Bene Haase, +10, scende Kyrgios, -3. Lo spagnolo Pablo Carreno-Busta concede ben 12 posizioni ed è ora n.66.

Cambia poco o nulla in casa Italia. Fabio Fognini è per distacco il miglior azzurro. Ventiseiesima posizione per il nativo di Sanremo. Seppi, nuovamente attivo nel circuito, resta n.45, Bolelli scala un gradino ed è ora n.55.

Questi i primi dieci:

1) Djokovic

2) Federer

3) Murray

4) Wawrinka

5) Nishikori

6) Berdych

7) Ferrer

8) Raonic

9) Cilic

10) Nadal