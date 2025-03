ATP, Nadal in semifinale a Stoccarda

Rafa Nadal si carica spesso. Stringe il pugnetto, alza la gamba, sul volto dipinta la fatica. A Stoccarda, sull'erba, la resistenza di Rafa è posta sul patibolo da Bernard Tomic, australiano di talento. Nadal ne esce vittorioso, al termine di una partita lunga tre set, utile a mettere in saccoccia convinzione e fiducia per la campagna sul verde.

La sfida, nei numeri, è in perfetto equilibrio, perché Nadal e Tomic mettono a referto 14 aces e ottengono importanti risposte dalla prima di servizio. Entrambi mostrano qualche crepa quando costretti a difendersi con la seconda.

Spulciando il tabellino, solo un dato separa Nadal e Tomic. Il maiorchino cancella 8 palle break su 9, lasciando la battuta una sola volta, mentre l'australiano viene spogliato del servizio in 3 occasioni. La capacità di giocare bene i punti più difficili differenzia campioni e buoni giocatori e Nadal, per la seconda volta nel torneo, dimostra di appartenere alla prima categoria, aldilà del momento e della condizione. 64 67 63 Rafa.

La semifinale presenta un confronto intrigante, perché al cospetto di Nadal si pone l'istrionico Monfils. Non una passeggiata per il francese l'approdo in semifinale. Gael, dopo la sconfitta pesante con Federer a Parigi, "attacca" i suoi limiti sull'erba, lanciando il guanto di sfida a Nadal. Dopo il successo al terzo con Kohlschreiber (75 36 63), Monfils vuole stupire contro un grande.

L'altro incontro in programma pone sul ring Viktor Troicki e Marin Cilic. Il serbo è uno dei giocatori più in forma del circuito, 75 61 a Groth nei quarti, mentre il croato, in affanno da mesi, cerca, su una superficie amica, vittorie e respiro. Per Cilic un sofferto quarto di finale con M.Zverev, chiuso con due tie-break, dopo il 46 del primo set in favore del tedesco.

's-Hertogenbosch - In Olanda, esce di scena Ivo Karlovic. Fatale al croato il tie-break del terzo con l'olandese Haase. Mahut domina il derby di Francia con Mannarino, mentre Goffin cede un set con l'ucraino Marchenko (46 76 62). Infine, Gilles Muler supera Copil, 76 61. In semifinale, Haase - Mahut, Muller - Goffin.