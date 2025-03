ATP: a Nizza finale Mayer - Thiem, Bellucci - Sousa a Ginevra

Tra John Isner e Dominic Thiem è una questione di potenza e talento, forza e classe. A primeggiare, sul rosso di Nizza, è la nobile arte del secondo. 76 63 per uno dei prospetti più interessanti del circuito maschile. Thiem regge il confronto al servizio, pareggia il conto degli aces - 11 a testa - e in risposta crea continui grattacapi al gigante americano. Sono ben 11 le palle break che Isner deve affrontare, 9 cancellate con successo. Il tennista di Greensboro conquista solo 5 punti su 20 con la seconda e si arrende in due set, 76 63.

In finale, con Thiem, vola l'argentino Leonardo Mayer. La testa di serie n.4 del torneo piega il rampante croato Borna Coric, al termine di un match combattuto, deciso dalla maggior compattezza di Mayer. Coric si procura ben 11 occasioni di rottura, ma non riesce mai a togliere il servizio all'avversario, mentre a Mayer bastano due palle per conquistare entrambi i set. 64 63.

Si gioca anche a Ginevra, ieri in programma le semifinali. Il brasiliano Bellucci ha la meglio sul colombiano Giraldo per 63 64. Bellucci non offre nemmeno una palla break, lasciando un totale di 5 punti al servizio. Ad accompagnarlo in finale, quest'oggi, il portoghese J.Sousa.

Sousa esce vincente dalla maratona con Delbonis - nel turno precedente giustiziere di Wawrinka - e si impone 64 al terzo.