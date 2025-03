ATP: a Ginevra cadono i favoriti, a Nizza bene Thiem e Isner

Mentre cresce l'attesa, a Parigi, per il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, con diversi big già presenti per affinare la condizione in vista dell'esordio, il circuito segue con attenzione le fasi finali dei tornei in corso di svolgimento a Ginevra e Nizza. Le maggiori sorprese provengono dalla Svizzero, a livello di quarti di finali escono, infatti, le prime tre teste di serie. Stanislas Wawrinka, il padrone di casa, cede a Delbonis, dopo aver vinto il tie-break del primo parziale. 67 64 64 per l'argentino. Andujar viene invece estromesso dal portoghese J.Sousa, anche in quest'occasione la partita si risolve al terzo. 64 26 76, il tie-break decisivo termina ai vantaggi, 8 punti a 6 per Sousa.

Meno clamore per la sconfitta di Marin Cilic. Il croato non vive il miglior momento di forma e sulla terra fatica a trovare quella continuità che invece è più alla portata su un terreno più rapido. Il colombiano Giraldo si impone per 75 63. A completare il quadro dei semifinalisti, il brasiliano Bellucci. 60 16 63 a Ramos-Vinolas.

Tutto secondo copione, invece, a Nizza. Ernests Gulbis non concede il bis e, dopo il successo con Dolgopolov, si arrende a Dominic Thiem. 6 doppi falli, 11 palle break concesse, per il lettone l'ennesima giornata no di questo 2015. Ad accompagnare Thiem nel penultimo atto, l'americano Isner, 76 64 a Lajovic. Interessante il confronto tra i due, in programma oggi, in semifinale.

Mayer si aggiudica il derby argentino con Monaco, 63 64, mentre Borna Coric supera l'australiano Duckworth, recuperando un break di svantaggio nel secondo set, 63 76 il finale.

Semifinali Ginevra:

Giraldo - Bellucci

Delbonis - J.Sousa

Semifinali Nizza:

Thiem - Isner

Mayer - Coric