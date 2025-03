ATP: Wawrinka ok a Ginevra, a Nizza Gulbis supera Dolgopolov

Stanislas Wawrinka non sbaglia, il pubblico di casa assiste al successo del beniamino, in tre set, contro il ceco Rosol. Un Wawrinka solido, in condizione, tradito da un mini-passaggio a vuoto nel secondo set, ma pronto a riacciuffare la partita nel parziale decisivo. A testimonianza del dominio di Stan le 0 palle break offerte nel primo e nel terzo set.

Continua il buon momento del brasiliano Bellucci, che, dopo aver spaventato Djokovic a Roma, liquida con un doppio 64 Istomin. Andujar supera Mannarino, 62 al terzo, mentre esce la testa di serie n.4 del torneo, Benjamin Becker. Ramos-Vinolas si impone col punteggio di 76 62.

Questo il programma odierno: Giraldo - Cilic, Bellucci - Ramos-Vinolas, Andujar - Joao Sousa, Wawrinka - Delbonis.

A Nizza, curiosità per due incontri svoltisi nella giornata di ieri. Rinasce il lettone Gulbis di fronte all'istrionico Dolgopolov. Un set per parte, 75 Gulbis, 64 Dolgopolov, prima dello scatto di Ernests nel terzo set, 61.

Gulbis replica oggi con Thiem. Il talento austriaco giunge al match riposato, stante il ritiro, dopo 7 giochi, di Nick Kyrgios. Un forfait che priva il pubblico transalpino di un confronto elettrizzante.

Borna Coric regola il francese Mina, 76 63, mentre Leonardo Mayer surclassa Pouille, 64 60.

Quarti quest'oggi: Lajovic - Isner, Thiem - Gulbis, duello argentino tra Mayer e Monaco, a chiudere Coric e Duckworth.