ATP: a Ginevra tocca a Wawrinka, a Nizza Kyrgios - Thiem e Dolgopolov - Gulbis

L'idolo di casa, Stanislas Wawrinka, prepara l'esordio a Ginevra, ad attenderlo Lukas Rosol. Il match di cartello della giornata elvetica giunge dopo una tornata, quella di ieri, non esente da sorprese. Janko Tipsarevic raccoglie la miseria di due giochi con Istomin, 60 62, Cilic, giunto in Svizzera grazie a una wild card, soffre non poco per superare A.Rublev, dopo aver concesso il primo set per 6 giochi a 4. Il croato strappa il secondo al tie-break, prima di dilagare nel terzo. Esce di scena Youzhny, Santiago Giraldo rifila al russo un doppio 64.

Atmosfera elettrica a Nizza. In serata, Simon - Duckworth, ma ad attrarre gli appassionati della racchetta è il programma pomeridiano, con due incontri di singolare da segnare con un circoletto rosso. Dominic Thiem scende in campo contro Nick Kyrgios - 76 62 a Kukushkin - mentre Dolgopolov, dopo aver vinto il derby ucraino con Stakhovsky, 62 al terzo, sfida a colpi di fioretto il disperso Gulbis.

Avanza nel frattempo Isner, 63 al terzo a Johnson, mentre il qualificato Mina sfrutta il ritiro di Tomic. 63 61 di Monaco al gigante Querrey.

Risultati

Programma Nizza

Programma Ginevra