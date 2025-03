ATP Roma: Fognini lotta ma cede a Berdych, avanti Federer, Nadal e Djokovic. Ritiro per Murray

Non basta, questa volta, l'entusiasmo, ma il Pietrangeli assapora comunque un'altra giornata, la seconda consecutiva, di grande tennis. Fabio Fognini mostra, al pubblico romano, la sua versione migliore e scende nell'arena, accettando la lotta, punto a punto, contro uno dei tennisti più in forma del momento, Tomas Berdych. Il ceco è spesso costretto ad affidarsi a una straordinaria battuta per uscire dalle sabbie mobili create dal gioco vario e elegante di Fognini.

Al termine, cenni d'assenso, è un grande Fognini, estromesso dal torneo solo al tie-break del terzo, dopo aver disegnato, per lunghi tratti, il campo, dopo aver dimostrato di essere, una volta in più, giocatore da primi dieci al mondo, se in giornata.

L'ultimo azzurro in tabellone lascia quindi gli Internazionali a livello di ottavi di finale, chiudendo la parentesi azzurra al Foro. Non steccano, invece, i favoriti, con Federer che annienta il tennis potente di K.Anderson, stordendo il sudafricano con una qualità senza eguali. 63 52, prima di un passaggio a vuoto che costringe lo svizzero a un secondo sprint sul 55.

Nadal piega con un periodico 64 il bombardiere americano Isner, mentre Murray, dopo l'esordio positivo con Chardy, abbandona il torneo, la fatica accumulata tra Monaco e Madrid piega il britannico.

Djokovic paga un approccio non perfetto nel primo set con Bellucci - gran merito va comunque al brasiliano - prima di dominare i restanti due parziali.

Risultati:

(2) R Federer defeats (15) K Anderson 63 75

(4) R Nadal defeats (16) J Isner 64 64

(1) N Djokovic defeats T Bellucci 57 62 63

(7) D Ferrer defeats G Garcia-Lopez 61 63

(5) K Nishikori defeats V Troicki 64 63

(8) S Wawrinka defeats D Thiem 76(3) 64

(6) T Berdych defeats F Fognini 63 36 76(2)

D Goffin defeats (3) A Murray

Ad aprire il programma odierno, alle 14, sul campo Centrale, Roger Federer e Tomas Berdych. A seguire, Djokovic - Nishikori, in serata Nadal - Wawrinka. Sul Grandstand, per l'ultimo quarto di finale, Ferrer e Goffin.