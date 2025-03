ATP Roma: Djokovic avanti, oggi Fognini, Federer, Murray e Nadal

Novak Djokovic torna protagonista sulla terra, dopo il forfait spagnolo, e il meritato riposo. Il rientro è a strappi e il n.1 del mondo concede un set - il secondo, al tie-break - allo specialista Almagro. Nel terzo, nessun problema a conquistare il pass per il turno successivo. In serata, in campo Tomas Berdych, semifinalista a Madrid. Il ceco si sbarazza in due set del nostro Donati. Per il tennis italiano, un'altra sconfitta nella giornata di ieri, quella di Arnaboldi contro Goffin. L'azzurro esalta il Foro nel primo parziale, conquistato in rimonta per 7 giochi a 5, ma cede poi alla distanza.

Stanislas Wawrinka supera 62 al terzo Monaco, mentre bastano due parziali a Ferrer con Gasquet. Feliciano Lopez cancella Kyrgios in un confronto intrigante, accesso da un pubblico rumoroso, schierato col più giovane dei contendenti in campo. L'unica testa di serie a lasciare il torneo è il croato Marin Cilic, estromesso da Garcia Lopez.

Giornata di esordi oggi in quel di Roma. Ad aprire il programma, sul Centrale, Andy Murray. Il britannico, dopo l'allenamento serale di ieri, annuncia la presenza e prepara il turno inaugurale con Chardy. A seguire, Rafa Nadal si confronta con il turco Ilhan. In serata, Federer - Cuevas, remake della finale di Istanbul.

Sul Grandstand, l'attrazione principale è il nipponico Kei Nishikori, impegnato con Vesely, mentre sul Pietrangeli va in scena il terzo atto della sfida Fognini - Dimitrov, col bulgaro, in stagione, sul rosso, avanti 2-0.

