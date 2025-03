ATP Cincinnati: Murray facile, Federer al terzo

Roger Federer riparte da Cincinnati, dopo una finale, persa a Toronto, in cui ha palesato per la prima volta da molti mesi a questa parte fatica e pesantezza. Arriva il successo numero 300 in un Masters 1000, grazie all'affermazione, non facile, con Vasek Pospisil. Roger conquista il primo set al tie-break, dopo aver sprecato, come di consueto, diverse occasioni di rottura. Nel secondo, sul 5-5, subisce l'unico break del match e perde il parziale. La stoccata decisiva nel terzo, quando Federer vola 5-1 prima di chiudere 6-2. Ora per lo svizzero terzo turno intrigante con il francese Monfils (6-4 6-1 a Bautista Agut).

Con Federer avanza Murray. Il britannico ha vita facile con il portoghese Joao Sousa. L'allungo di Andy arriva all'inizio dei due parziali e il finale recita un 6-3 periodico. Tre le eliminazioni eccellenti. Cadono in serie Dimitrov, Berdych e Gulbis. Il bulgaro viene sorpreso dal ritorno a ottimo livello del polacco Janowicz. Il nativo di Lodz si impone 6-3 al terzo set. Meno sorprendente la sconfitta di Berdych. Il ceco vive un momento difficile e cede 6-4, sempre al terzo, al cinese di Taipei Lu. Giornataccia per Gulbis, battuto, con un doppio 6-4, da Johnson.

Da segnalare infine la vittoria di Raonic contro Ginepri, 6-2 6-2, quella di Cilic con Verdasco, 7-6 7-6, e la maratona vincente di Ferrer con Kohlschreiber, 6-7 7-6 7-6.

Risultati:

(2) R Federer defeats V Pospisil 76(4) 57 62

G Monfils defeats (13) R Bautista Agut 64 61

(8) A Murray defeats J Sousa 63 63

(11) J Isner defeats M Matosevic 63 76(1)

(5) M Raonic defeats R Ginepri 62 62

J Janowicz defeats (7) G Dimitrov 64 36 63

(16) T Robredo defeats S Querrey 62 64

(15) F Fognini defeats L Hewitt 61 64

Y Lu defeats (4) T Berdych 36 63 64

S Johnson defeats (9) E Gulbis 64 64

(6) D Ferrer defeats P Kohlschreiber 67(4) 76(4) 76(4)

(14) M Cilic defeats F Verdasco 76(6) 76(5)

M Youzhny defeats A Seppi 63 64

J Benneteau defeats J Ward 62 62