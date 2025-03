ATP Cincinnati, Fognini avanti col brivido

Che fatica! Fabio Fognini ritrova la vittoria sul cemento americano di Cincinnati, ma deve faticare non poco per domare il francese Roger Vasselin. Si decide al tie-break del terzo, conquistato dall'azzurro per 7 punti a 5. Non è il miglior momento di Fognini, come testimoniano i recenti risultati, e la superficie non aiuta un tennista chiaramente più a suo agio sulla terra.

Con Fabio, in campo altre due teste di serie, Tommy Robredo e John Isner. Lo spagnolo supera 7-6 6-3 lo statunitense Stock, mentre il ragazzo di Grensboro spegne le velleità del sudafricano Anderson, a Toronto giustiziere proprio del nostro Fognini. Vittorie al terzo set per Monfils, Verdasco e Kohlschreiber, mentre termina presto l'avventura di I.Karlovic, battuto 7-6 6-4 da Benjamin Becker.

Gilles Simon spazza via Tomic, 6-3 6-2, e si regala Djokovic. Bella vittoria per Janowicz con Gabashvili (6-4 6-4).

Risultati:

G Monfils defeats F Delbonis 63 36 63

(16) T Robredo defeats J Sock 76(5) 63

(11) J Isner defeats K Anderson 63 64

F Verdasco defeats M Granollers 57 63 76(5)

P Kohlschreiber defeats J Chardy 63 46 64

(15) F Fognini defeats E Roger-Vasselin 64 46 76(5)

J Janowicz defeats T Gabashvili 64 64

M Matosevic defeats N Mahut 64 76(4)

J Sousa defeats C Buchanan 57 76(3) 76(5)

Y Lu defeats D Istomin 63 64

B Becker defeats I Karlovic 76(5) 64

G Simon defeats B Tomic 63 62