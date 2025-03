ATP Toronto: passeggia Federer, avanti Fognini e Wawrinka

Primi assaggi di tennis vero a Toronto. La pioggia stuzzica gli organizzatori, costretti a modifiche dell'ultima ora sul tabellone. Dopo la giornata d'esordio, tocca ai big calcare il cemento americano. In attesa di Djokovic, impegnato questa sera, con Nadal a rincorrere il "sogno" Us Open, a entusiasmare il pubblico a stelle e strisce è il re del tennis. Roger Federer, al rientro post-Wimbledon, sorvola l'ostacolo Polansky. 6-2 6-0 per Roger-Express, devastante in risposta e puntuale con la prima di servizio.

Soffre invece più del previsto Svizzera 2. Stanislas Wawrinka è costretto al terzo set con il transalpino Paire. Stas conquista l'accesso al terzo turno, dominando il tie-break per 7 punti a 2. Sorride anche il tennis di casa Italia. Archiviata la vittoria di Seppi con il giovane di casa Schnur, giunge anche il successo di Fabio Fognini. 6-4 6-3 al russo Youzhny.

Percorso netto per le teste di serie impegnate. Procedono, senza patemi, Gasquet, Gulbis e Robredo.

Bella partita tra il colombiano Giraldo e il campioncino australiano Kyrgios. Giraldo si porta avanti di un break nel primo set, ma subisce il ritorno di Kyrgios, che strappa il parziale al tie-break. Nick conquista poi anche il combattuto secondo set 7-5. A proposito di possibili campioni in divenire, escono Bernard Tomic, sconfitto dal gigante Karlovic, e Dominic Thiem, battuto 6-0 al terzo dal francese Simon.

Risultati:

(2) R Federer defeats P Polansky 62 60

N Kyrgios defeats S Giraldo 76(3) 75

(12) R Gasquet defeats V Pospisil 75 75

(3) S Wawrinka defeats B Paire 46 63 76(2)

A Seppi defeats B Schnur 63 63

D Young defeats F Dancevic 57 60 63

G Simon defeats D Thiem 36 64 60

(16) F Fognini defeats M Youzhny 64 63

(11) E Gulbis defeats J Sousa 63 64

G Monfils defeats R Stepanek 63 75

(17) T Robredo defeats P Kohlschreiber 63 76(3)

I Karlovic defeats B Tomic 36 76(5) 76(6)

Y Lu defeats M Granollers 76(6) 75

M Jaziri defeats G Garcia-Lopez 64 76(6)

J Sock defeats J Melzer 61 63