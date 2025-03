ATP Toronto, esordio vincente per Seppi

Non è certo un Seppi scintillante quello che calca il cemento di Toronto per l'esordio contro il canadese Schnur. L'azzurro, lontano dalla miglior condizione, commette diversi errori e fatica più del previsto contro un ragazzo alle prime armi in tornei di questo livello.

Brayden Schnur, classe '95, n.612 del ranking, non hai mai conquistato un titolo ATP. Davanti al pubblico di casa gioca una partita coraggiosa, ma paga la scarsa esperienza nei momenti chiave dell'incontro.

Nel secondo set scappa avanti di un break e mantiene il vantaggio fino al 3-1. Qui accusa un calo decisivo. Seppi recupera lo svantaggio e sale 4-3. Al servizio, Schnur cade nell'ennesimo doppio fallo di giornata, il sesto, e consegna la partita all'azzurro.

Solo il 39% di punti vinti con la seconda per il canadese, che cede 4 volte il servizio, senza mai riuscire ad opporsi, quando costretto a fronteggiare palle break.

6-3 6-3 il punteggio finale.