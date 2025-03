ATP Washington, il trionfo di Raonic

Milos Raonic non tradisce. Sul duro di Washington, in un derby tutto canadese, a prevalere è la maggior potenza del n.7 del mondo. In una finale senza storia, Raonic conquista, come già in semi, oltre il 90% di punti con la prima di servizio, strappando quattro volte la battuta al suo avversario.

Pospisil, autore di un ottimo torneo, culminato con i successi su Berdych e Gasquet, viene travolto, nel primo set, dall'impetuoso avversario. Fatale a Vasek il disastroso rapporto di punti quando costretto a servire la seconda. 1/10 nel set d'apertura, con Raonic pronto a prendere campo alla prima occasione (29% nel complesso del match).

Milos Raonic concede una sola palla break, collezionando 9 aces a fronte di 3 doppi falli. Resta oggi ostacolo troppo alto per un Pospisil sulla via del recupero, ma non ancora a un livello di questa portata.

"Ho iniziato in modo fantastico. In ogni gioco ho avuto la possibilità di fare il break, ho continuato a giocare solido. Nel complesso una buona prestazione e un ottimo momento per me. Sto giocando a un livello molto alto, il numero che ho al fianco del mio nome non è un caso" queste le parole di Raonic.

Risultato finale:

Raonic - Pospisil 6-1 6-4