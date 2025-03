Kitzbuehel: trionfa Goffin, battuto Thiem

Un salto nel futuro. Nell'ultimo incontro sulla terra rossa del 2014, David Goffin conquista il primo titolo ATP World Tour, superando in finale il talentuoso Dominic Thiem. 4-6 6-1 6-3 per il ventitreenne belga, bravo a restare nella partita in un primo set in cui la pallina di Thiem è pesante e puntuale. Il nativo di Rocourt cancella cinque delle sei occasioni di rottura, limando la differenza di "peso" grazie a un tennis ampio, che costringe Thiem a sfiancanti rincorse.

L'austriaco si spegne col passare dei minuti e riesce a racimolare solo 4 giochi nei due successivi parziali. Decisiva la differenza con la seconda di servizio. Goffin conquista oltre il 60% di punti, Thiem solo il 48%. Il n.50 del ranking può comunque consolarsi. Raggiungendo l'ultimo atto a Kitzbuehel diventa il più giovane finalista ATP del 2014.

Periodo d'oro invece per Goffin. Quarto torneo consecutivo in bacheca, dopo i tre Challenger conquistati nel mese di luglio, ventesima vittoria consecutiva, solo due i set concessi.

Goffin "Un grande giorno per me. Una sensazione incredibile, solo tra qualche giorno capirò quello che è successo. Si giocano così tante partite per arrivare a momenti come questo, non si può controllare l'emozione".