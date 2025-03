ATP Washington, un Gasquet di lusso strapazza Nishikori

Richard Gasquet ama giocare contro Kei Nishikori. A raccontarlo la storia, i precedenti. Il tennis del transalpino si sposa perfettamente con quello del nipponico. A Washington lo spartito non cambia. Gasquet, nella sua eleganza quasi regale, domina il n.11 ATP, concedendogli la miseria di 5 giochi. Finisce 6-1 6-4, con una vittoria che vale la semifinale in suolo americano.

Non è ancora noto l'avversario di Richard. Il quarto di finale tra Giraldo e Pospisil è stato sospeso per pioggia, quando il punteggio era di un set pari.

Non tradisce nemmeno Milos Raonic. Di fronte all'insidia Johnson, capace di fermare qui due bombardieri come Isner e Karlovic, il canadese gioca una partita perfetta, condita da 16 ace, concretizzando le due decisive palle break nel secondo set. Nessuna occasione di rottura concessa all'avversario.

Ultimo qualificato per il penultimo atto Donald Young. Il ragazzo nativo dell'Illinois piega in tre set la resistenza del sudafricano Anderson, conquistando il pass grazie all'abilità in risposta nel parziale decisivo.

I risultati:

Raonic - Johnson 7-6 6-2

Gasquet - Nishikori 6-1 6-4

Young - Anderson 3-6 7-6 6-2