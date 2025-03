ATP Kitzbuehel, fuori Seppi

Termina la "cavalcata" di Andreas Seppi sulla terra austriaca di Kitzbuehel. L'altoatesino, che nel turno precedente aveva usufruito del forfait di Pere Riba, si arrende in tre set all'argentino Juan Monaco. Brutto stop per l'azzurro, contro un avversario esperto e temibile su una superficie come la terra, ma lontano, da tempo, da un livello di tennis di prim'ordine.

Seppi non entra in partita e perde nettamente il primo parziale. La reazione a inizio secondo set, quando il n.2 di casa Italia sale velocemente 4-1, prima di chiudere 6-3. Sembra il momento di svolta e invece, nel parziale decisivo, è ancora il trentenne di Tandil a piazzare l'allungo decisivo. 6-2 3-6 6-3 Monaco.

Vittoria convincente invece per il giovanissimo Dominic Thiem, n.50 del ranking, testa di serie n.5 del torneo. Opposto a un terraiolo come Granollers, sfrutta le indecisioni del rivale, sottotono con servizio e rovescio, per far emergere la maggior qualità racchetta alla mano e chiudere in due set, 6-4 7-5.

Thiem - Monaco è la semifinale della parte bassa del tabellone, mentre per quel che riguarda la parte alta di fronte il belga Goffin e il qualificato Maximo Gonzalez (partita in corso).