ATP Washington: bene Berdych e Raonic, fuori Isner

In attesa dell'avvento dei Masters 1000 in programma a Toronto e Cincinnati, con il ritorno in campo dei grandi del circuito, l'ATP concentra i suoi sforzi sul torneo americano di Washington. Prosegue il cammino dei favoriti Berdych e Raonic. Per il ceco affermazione agevole contro l'esperto Robby Ginepri (6-1 6-4), mentre il canadese è costretto a due tie-break per superare Jack Sock.

Sorpresa di giornata, l'eliminazione, in una match tutto americano, del bombardiere John Isner. Trionfa in tre set Steve Johnson, 6-7 6-3 7-6. Fuori anche Feliciano Lopez, con Victor Estrella Burgos, e il francese Benneteau. Nishikori supera Querrey 6-4 al terzo, mentre Gasquet passeggia con Sela.

Da seguire con interesse due incontri in programma, Berdych - Pospisil e Raonic - Hewitt.

I risultati:

(4) K Nishikori defeats S Querrey 64 57 64

(1) T Berdych defeats R Ginepri 61 64

M Raonic defeats J Sock 76(3) 76(3)

S Johnson defeats (5) J Isner 67(5) 63 76(6)

(6) R Gasquet defeats D Sela 63 62

V Estrella Burgos defeats (8) F Lopez 76(5) 64

(13) V Pospisil defeats R Ram 60 76(8)

(10) S Giraldo defeats B Becker 62 76(3)

D Young defeats (17) J Benneteau 64 63

La pioggia ha invece bloccato il programma a Kitzbuhel. Scenderanno in campo oggi gli azzurri Seppi e Lorenzi. Per il primo lo spagnolo Pere Riba, per il secondo Kohlschreiber o Goffin.