La Juventus riprende il cammino Europa League

La Juventus in cerca di conferme dopo la bella prova e i due gol rifilati alla Salernitana. Genoa con tante assenze e una classifica che fa davvero paura in vista del derby. Sheva deve cercare il suo primo gol da allenatore dei liguri, ma avversaria complicata. Allegri ripropone il 4-2-3-1 modulo che alla Juve aspettavano con Locatelli e Bentancur e davanti Bernardeschi e Dybala con Kulusevski a sostegno di Morata. Genoa con assenti e tanti ragazzi in campo.

CRONACA DELLA PARTITA

Juve che domina in modo totale la prima frazione: al 9' subito vantaggio Juve con Cuadrado che segna direttamente dalla bandierina con un pallone strano che sbatte sulla traversa, palo e gol a Sirigu battuto. Al 15' Bernardeschi penetra nella difesa del Grifone e Sirigu salva con la respinta. Al 26' Dybala da fuori respinta. Al 34' ancora Bernardeschi in serata, ma murato da Ghiglione. Al 37' Pellegrini ancora positivo trova la testa di De Ligt che colpisce e Sirigu salva sull'olandese due volte. Al 45' Morata tenta la scivolata, ma bravissimo il portiere del Genoa. Liguri senza nessun tiro in porta in tutto il primo tempo e questo deve fare riflettere.

Nella ripresa, Juve che cerca il secondo: al 51' palla di Dybala davvero alta di poco. Al 53' ancora Sirigu che mura letteralmente Morata e davvero sfortunato lo spagnolo. Al 58' Locatelli trova perfetto Kulusevski che non trova la porta. Al 65' Morata per Dybala, ma Sirigu super in uscita. Al 66' tiro al volo di Cuadrado, ma il portiere del Genoa migliore in campo. Al 83' Dybala trova un gol micidiale per il raddoppio su assist di Bernardeschi davvero ispirato.