Serie A - La Juve soffre, ma alla vince al 91' contro la Fiorentina

Allegri respira: La Juventus al 91' abbatte la Fiorentina grazie al destro sporcato dell'ex Cuadrado che regala la vittoria ai bianconeri in pieno recupero ed aggancia a quota 18 punti proprio la viola e la Lazio che giocherà domani contro la Salernitana.

Un primo tempo molto equilibrato e con poche occasioni importanti da ambo le parti, merito delle difese. L'azione più pericolosa l'ha avuta Saponara che col destro, da buonissima posizione, calcia alto di 2-3 metri.

Nella ripresa la partita cambia solamente al 73' l'espulsione di Milenkovic per somma di ammonizioni. Così la Juventus sfrutta la superiorità numerica trovando però solamente in pieno recupero con Cuadrado che entra in area sulla destra, salta Biraghi e batte Terracciano sul primo palo, sorpreso da una leggera deviazione.