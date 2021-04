Goal ed emozioni nel Derby della Mole: tra Toro e Juve finisce 2-2!

Partita emozionante tra Torino e Juventus. Finisce 2-2 il derby della Mole. Avanti grazie a Chiesa, i bianconeri si fanno pareggiare da Sanabria. A inizio ripresa ancora goal del granata, solo Ronaldo salva la Juve dall'ennesimo KO stagionale. Torino che sale a quota 24, Juve a 56.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-4-1-2. Davanti a Sirigu, difesa a tre composta da Izzo, Buongiorno e Bremer. In mediana spazio a Mandragora e Rincon, ai loro lati Vojvoda e Ansaldi. Dietro al tandem Belotti-Sanabria, spazio a Simone Verdi. Un 4-4-2 molto rimaneggiato per gli ospiti a causa di assenze covid e delle ultime scelte disciplinari. Morata e Cristiano Ronaldo in avanti, sulle fasce spazio a Chiesa e Kulusevski. Szczesny in porta, protetto dai centrali De Ligt e Chiellini e dai terzini Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo, infine, spazio a Danilo e Bentancur.

Juventus pimpante nei primi minuti. Al primo di gioco bel tiro di Morata da posizione defilata, Sirigu esce bene e salva. Buona azione manovrata per i bianconeri di Pirlo. Sessanta secondi dopo sponda di Ronaldo per Chiesa, l'ex viola conclude al volo ma alto. La Juventus attacca in modo concitato, non aggressivo ma preciso. Al quarto ancora Chiesa, il suo tiro impegna Sirigu che sventa una buona occasione. Il Torino non ci sta e due minuti dopo ci prova con Ansaldi, il tiro sibila alla sinistra di Szczesny. Al nono contatto tra De Ligt e Belotti in area, l'arbitro non ravvisa gli estremi per un rigore. La Juventus non ci sta a vivere un'altra giornata nera e continua a tenere botta, passando in vantaggio al tredicesimo. Chiesa triangola con Morata e si incunea in area, nessuno ferma il bianconero che tocca piano e batte Sirigu in uscita. Bravo Chiesa ad accelerare, ma difesa granata troppo friabile.

La fase centrale di prima frazione è convulsa: il Toro pressa e prova a pareggiare, la Juventus cerca di ripartire. Al ventunesimo grande occasione per i padroni di casa con Rincon, l'ex di gara riceve da Ansaldi e tira ma trova la decisa opposizione di Alex Sandro. L'inerzia di gara è a favore del Toro che alla fine riesce a pareggiare. Da un tentativo sbagliato di uscita con la palla nasce l'azione del goal. Mandragora tira e trova la risposta così così di Szczesny, la sfera arriva a Sanabria che colpisce di testa e segna l'1-1. Come spesso accade, i bianconeri si spengono dopo il vantaggio mentre il Toro acquisisce vigore una volta sotto. La Juventus sfiora il goal al 43' con Morata ma Sirigu è davvero bravo a dire di no allo spagnolo. L'ultima fase di prima frazione registra la riscossa bianconera soprattutto grazie ai guizzi di Cuadrado.

Secondo tempo che comincia nel modo peggiore per la Juventus. Kulusevski passa la palla indietro in modo quasi inspiegabile, Sanabria ruba palla e si invola. Il tiro dell'attaccante granata sorprende uno Szczesny poco preciso al momento di respingere. Juve clamorosamente sotto. Al 52' bel cross di Kulusevski, Ronaldo svetta e colpisce di testa ma Sirigu è davvero bravo a deviare in angolo. Il Torino non sembra in difficoltà mentre la Juve fatica a creare gioco. Il passare dei minuti pende come una spada di Damocle sulla testa dei bianconeri. Al 61' tiro da fuori di Danilo, pallone alto. Gli ospiti puntano molto sui cross, ma senza successo. La Juventus dà infatti l'impressione di non riuscire a fare veramente male. Al 69' buon cross di Alex Sandro, Ronaldo prende bene il tempo al suo marcatore ma spara alto.

La fase centrale di secondo tempo è abbastanza spezzettata. Il Torino riesce però a reggere aiutato da una Juve tutt'altro che pungente. Al 78' pareggio della Juventus. Sugli sviluppi di un corner, Chiellini gira per Ronaldo bravissimo a toccare in rete. Dopo un consulto VAR, CR7 può esultare. La rete anima i bianconeri che all'82' quasi esultano grazie a un tiro di Bentancur che, però, si stampa sul palo. Passa un minuto ed è ancora Ronaldo pericoloso di testa, Sirigu sventa a terra senza problemi. Buona azione dei padroni di casa all'85', il tiro di Lukic non preoccupa però Szczesny. Nei minuti finali, il portiere polacco si riscatta su un colpo di testa di Sanabria. Il riflesso dell'estremo difensore ospite è davvero felino. Al 93' punizione di Baselli, Szczesny salva miracolosamente. Finisce 2-2. Migliore in campo per i padroni di casa, Sanabria. Per gli ospiti in evidenza Chiesa.